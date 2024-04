ThéoRèmes, n° 19 : "La tolérance ecclésiastique"

ThéoRèmes, revue scientifique à l'intersection des sciences des religions, de la philosophie de la religion et de l'épistémologie, publie un dossier thématique sur la "tolérance ecclésiastique". En étudiant comment un tel concept se forme dans les textes religieux, philosophiques et juridiques du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, il s'agit de mieux connaître la tolérance dite "ecclésiastique", en ce qu'elle est distincte de la tolérance "civile", et ainsi de cerner quels enjeux la tolérance soulève pour une institution ou communauté religieuse.

Sommaire

Andy Serin

La tolérance ecclésiastique : position et définition d’un concept moderne [Texte intégral]

Arnaud de Solminihac

Tolérer et Punir. La séparation du péché et du crime est-elle une manifestation de la tolérance ecclésiastique ? [Texte intégral]

Sophie Soccard

Quelle place pour la tolérance ecclésiastique dans la doctrine lockienne ? [Texte intégral]

Alexis Verhassel

La tolérance ecclésiastique au prisme du gallicanisme (1551-1563) [Texte intégral]

Pierre-Henri Vignoles

Les Réflexions de l’abbé Baudrand : la dénonciation du tolérantisme [Texte intégral]

François Hou

Entre intolérance théologique et tolérance universelle : le clergé patriote et la tolérance ecclésiastique (1789-1793) [Texte intégral]