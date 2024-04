Histoires Littéraires n°97: Pierre Loti / Colette

Histoires Littéraires n°97

Janvier-février-mars 2024

Éditorial >>

Dossier Pierre Loti

Bruno Vercier : Loti 100 ans

Loisirs de la poste. Trois lettres inédites

Jean-Louis Marçot. Ramuntcho et ses doubles

Henri Scepi : Pierre Loti, le paradoxe du voyageur

Alain Quella-Villéger : Les lointains jamais atteints de Pierre Loti

Patrick Besnier : «Payer de sa gloire ». Quelques aspects de la réception de Loti et Rostand

2023 : année Colette, sous la direction de Flavie Fouchard et Corentin Zurlo-Truch

Introduction

Corentin Zurlo-Truch : La femme de plusieurs vies et l’écrivaine d’une œuvre

Diana Holmes : Du scandale à la légitimité : Colette à Londres et à New York

Frédéric Canovas : Colette et le genre : l’angle mort des commémorations officielles

Mireille Brangé : Un kaléidoscope d’images pour célébrer une Colette libre

Flavie Fouchard : La Vagabonde au programme du concours de l’ENS

Hadrien Courtemanche : Célébrer le monde, l’écrire: réception de Vrilles de la Vigne et de Sido de Colette par le public lycéen

Marie Charlotte Quin : Recensions

Thibaud Dapremont : Des écrivains à l’assaut des beaux-arts. Le salon «Poil et plume » de 1891

Anne-Hélène Frustié : Le Club français du livre I

Zigzags. Patrick Désile : Littérature et spectacles visuels (5). Les avatars du panorama

Lecture, lectures. Olivier Barrot : René-Guy Cadou (1920-1951)

Chronique des ventes et des catalogues

Entretien. Livres duels : le surréalisme du côté féminin. Entretien avec Andrea Oberhuber, par Émilien Sermier

En société

Livres reçus