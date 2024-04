Perspectives médiévales, n° 44 | 2023 : "Dantastique ! Images et imaginaires dantesques"

Pourquoi étudier le Moyen Âge aujourd'hui ? Si la question continue à tarauder la recherche en médiévistique[1], la présence du Moyen Âge dans nos sociétés semble aller de soi, à une époque où le médiévalisme a le vent en poupe. En 2019, un précédent numéro de Perspectives Médiévales était consacré à sa présence dans les discours politiques contemporains, attestant la forte valeur axiologique et rhétorique des représentations qui y sont attachées[2]. La culture populaire, ses discours et ses représentations n'échappent pas à cette tendance : la commémoration des 700 ans de la mort de Dante, figure tutélaire pour la langue et la culture italiennes, a été l'occasion d'un important revival historique et commercial sur lequel se penche ce nouveau numéro de la revue. Les formes et les enjeux de la présence de Dante dans le monde et la culture d'aujourd'hui y sont envisagés dans des domaines variés, de l'histoire à la littérature mais aussi dans la culture scolaire, la publicité, ou la bande-dessinée. Entre culture officielle et contre-culture, sérieux et parodie, idolâtrie et distance critique, les réécritures de la Divine comédie invitent à une réflexion élargie sur l'épistémologie de la réception contemporaine du Moyen Âge et sur le rôle que celle-ci joue dans notre compréhension du temps présent.

Véronique Dominguez-Guillaume et Sébastien Douchet

[1] Voir Chris Jones, Conor Kostick, Klaus Oschema, « Why Should we Care about the Middle Ages? Putting the Case for the Relevance of Studying Medieval Europe », Making the Medieval Relevant. How Medieval Studies Contribute to Improving our Understanding of the Present, éd. Chris Jones, Conor Kostick, Klaus Oschema, Berlin/Boston, De Gruyter, 2020, p. 1-29.

[2] Voir Moyen âge et politique aujourd'hui (Perspectives médiévales 40).

Sommaire

Études & travaux

Introduction

Dantastique ! [Texte intégral]Brandon Essary, Filippo Fonio et Sylvie Martin-Mercier

Dantologie savante, dantologie populaire aux XXe et XXIe siècles

Dante : un guide spirituel pour l’Europe moderne. Quelques remarques sur les lectures dantesques d’Ernst Troeltsch à l’occasion du jubilé allemand de la mort du poète en 1921 [Texte intégral]Bérénice Palaric

Attualizzare Dante : prospettive di ricerca nei manuali di letteratura per la scuola italiana [Texte intégral]Simone Marsi

Popular Culture as Pedagogy : Teaching “Il Canto di Ulisse” from Dante to Jovanotti in the American College Classroom [Texte intégral]Marzia Caporale

La Commedia in giallo : tre esempi di riscritture dantesche [Texte intégral]Giulio Genovese

“Celebrating 700 anni di Dante” : a new branding [Texte intégral]Dario Galassini

Dante en bulles

Un Inferno un po’ dickensiano. Dante e « Catene » di Rat-Man [Texte intégral]Paolo Rigo

L’evoluzione delle parodie dantesche disneyane e delle riedizioni dell’Inferno di Topolino : uno specchio dei tempi [Texte intégral]Roberta Manetti

Poésie dans les bulles : la Divine Comédie de la terza rima aux fumetti [Texte intégral]Sylvie Martin-Mercier

Sovra(bbon)Dante : riscritture e rimediazioni della Commedia nel settimo centenario della morte di Dante [Texte intégral]Valentina RovereSurabonDant(e) : réécritures et remédiations de la Commedia de Dante à l’occasion du 700e anniversaire de sa mortSuperabunDant(e) : rewritings and remediations of Dante’s Commedia on the seventh centenary of his death

Revisiter Dante

« De l’Enfer au Paradis » : Frédéric Rantières et Aurélie Zygel, mise en scène [Texte intégral]Frédéric Rantières et Aurélie Zygel

La Divina Commedia di Feudalesimo e Libertà [Texte intégral]Feudalesimo e Libertà

État de la recherche

Ouvrages collectifs

Le Prophecies de Merlin fra romanzo arturiano e tradizione profetica, ed. Niccolò Gensini [Texte intégral]Anne Berthelot

Innovazione linguistica e storia della tradizione. Casi di studio romanzi medievali, a cura di Stefano Resconi, et alii [Texte intégral]Andrea Giraudo

Essais

Irène Fabry-Tehranchi et Catherine Nicolas, L’Iconographie du Lancelot-Graal [Texte intégral]Richard Trachsler

Éditions & traductions

Le livre de Florimont, éd. et trad. Agata Sobczyk et Herman Braet[Texte intégral]Francesco Montorsi

Veille bibliographique

Veille bibliographique 2022 [Texte intégral]Catherine Nicolas et Francesco Montorsi

Thèses soutenues

Nicole Bergk Pinto, Étude et édition critique du Tournoiement Antecrist : dit allégorique attribué à Huon de Mery [Texte intégral]Nicole Bergk Pinto

Raphaëlle Décloître, Le récit allégorique de la fin du Moyen Âge : poétique d’un effacement inévité [Texte intégral]Raphaëlle Décloître

Laura Endress, Les trajectoires textuelles de l’Hercule médiéval : de la mythographie à l’historiographie et au-delà. Avec édition critique partielle du livre IX de l’Ovide moralisé [Texte intégral]Laura Endress

Nicolas Garnier, Dynamiques du récit comique bref : le Roman de Renart et les fabliaux [Texte intégral]Nicolas Garnier