Textyles, n° 66, 2024 : "Paul Nougé. La duplicité de l’esprit sincère" (dir. Paul Aron et Pierre Piret)

Textyles, n° 66, 2024: "Paul Nougé. La duplicité de l’esprit sincère"

Sous la direction de Paul Aron et Pierre Piret

Il y a cent ans, alors que paraissait à Paris le premier Manifeste du surréalisme, Paul Nougé (1895-1967) et ses comparses publiaient les premiers « tracts » de Correspondance. L’aventure surréaliste en Belgique débutait et l’on sait aujourd’hui le rôle cardinal joué par Nougé – « la tête la plus forte du surréalisme en Belgique », selon Ponge – dans le mouvement, et ce malgré sa propension à l’effacement. Sortie de l’anonymat par ses disciples, en particulier par Marcel Mariën, son oeuvre, fondamentalement polémique et allusive, a été recontextualisée grâce au travail de chercheurs qui ont identifié les « cibles » visées par Nougé, donnant ainsi accès aux enjeux de textes qui ne prennent sens que d’être adressés.

Son oeuvre n’en reste pas moins énigmatique, tant sa pensée, aux plans éthique, esthétique et politique, est radicale et exigeante. Tout son travail s’ancre en effet dans une réflexion tout à fait originale sur la nature du discours et les conditions du lien social, plus fondamentalement : sur la possibilité même de l’échange et sur l’ampleur du malentendu. Cette réflexion le conduit à développer des stratégies d’écriture et de création qui en prennent acte en toute lucidité et qui recherchent une issue dans différents procédés – l’effacement, l’anonymat, l’allusion, la réécriture, l’équivoque –, autant de procédés qui dynamitent l’opposition entre sincérité et duplicité.

Sommaire

Paul Nougé

La duplicité de l'esprit sincère

Paul Aron et Pierre Piret

Paul Nougé [Texte intégral]La duplicité de l’esprit sincère

Pierre Piret

Pensée et poétique de l’acte dans l’œuvre de Paul Nougé [Texte intégral]

Maxime Thiry

Avant qu’il n’ait pris congé [Texte intégral]Une lecture anachronique du geste nougéen

Fabrice Flahutez

Paul Nougé et Guy Debord aux Lèvres-Nudistes (1954-1956) [Texte intégral]

Pierre Taminiaux

Les paysages imaginaires de Paul Nougé [Texte intégral]

Gérald Purnelle

Nougé et le vers [Texte intégral]

Clément Dessy

Réécrire ou traduire Baudelaire [Texte intégral]L’expérience équivoque de Paul Nougé

Geneviève Michel

Nougé avant Nougé : les albums Paulette [Texte intégral]

Christophe Vandensavel

« Ceux qui croyent qu’une partie reste à jouer » [Texte intégral]Nougé, Magritte et le jeu d’échecs

Paul Aron

D’une lettre à Charles Counhaye [Texte intégral]

Chroniques

Comptes rendus

Paul Aron

Droit et justice dans la littérature francophone de Belgique, ss la dir. de Bernard Ribémont et Joanna Teklik [Texte intégral]Paris, Classiques Garnier, 2021.

Dominique Dewind

Les cahiers de régie de Pierre Laroche ou comment passer du texte écrit à son incarnation sur une scène de théâtre [Texte intégral]

Thèses et mémoires