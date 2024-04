Écriture de soi-R, n° 3 : "Archives"

Écriture de soi-R est née en 2020 de l’envie de produire des contenus pluriels autour des écritures à la première personne.

Notre revue en ligne s’intéresse à la fois à celles et ceux qui les produisent et à celles et ceux qui ont décidé de les étudier.

Sommaire du n°3, consacré aux "Archives" :

Entretien :

David Ernaux-Briot par Clément Génibrèdes

Articles :

* La mémoire en montage. Nox d'Anne Carson - Céline Huyghebaert

* L'écriture archivistique dans la fiction de Imre Kentész - Julie Minas

* Remix et guérison : les archives dans l'oeuvre Gê Viana. Notes de recherche. (Traduit du portugais du brésil par le professeur/traducteur Patrick Louis) - Ana Paula Sampaio Caldeira

* Peintures sur archives et démultiplication du monde utopique - Frédéric Weigel



Lecture :

* Le pillage des papiers d'Idea Vilariño : un exemple du destin des archives d'écrivaines latino-américaines et caribéennes dans l'économie politique de la connaissance - Tamara Albarracín Sanchez



Témoignages :

* Dans l'atelier intérieur de la recherche-création : l'archive comme métaoeuvre - Pauline Jaccon

* Faire dialoguer l'expérience et l'expertise dans Chronique(s) de Marie Astier : retour sur une création théâtrale fondée sur diverses formes d'achives personnelles - Ulysse Caillon et Marie Astier

* Le fonds Chéreau à l'IMEC : une expérience intime et solitaire - Marine Deregnoncourt

* L'en-Je de Anne de Amézaga au sein des territoires d'archives de la Compagnie Louis Brouillard - Aliénor Fernandez