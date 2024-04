Hybrid, n° 11 : "Les arts, la littérature et les médias sociaux face aux cadres médiatiques de l’empathie"

Hybrid 11 - Les arts, la littérature et les médias sociaux face aux cadres médiatiques de l’empathie

Co-direction du numéro : Julien Brugeron, Allan Deneuville & Soukayna Mniaï

Co-direction scientifique de la revue : Alexandra Saemmer et Nolwenn Tréhondart

Co-édition : EUR ArTeC / Les presses universitaires de Vincennes

Revue bilingue FR/EN et en open access

Ce numéro s'intéresse à la manière dont les arts, la littérature et les médias sociaux peuvent proposer des représentations alternatives à celles des médias dits mainstream. Face aux silences médiatiques ou aux représentations qui mettent à distance l’autre, les arts, la littérature et les médias sociaux peuvent tenter de jouer le rôle de contre-pouvoirs en diffusant des représentations susceptibles de promouvoir l’empathie pour des sujets et objets minorisés.

Si les médias jouent un rôle prépondérant dans la sélectivité de l’empathie en contribuant à façonner les cadres politiques et culturels dominants qui orientent l’empathie, ces cadres peuvent être subvertis de différentes manières, comme évoqué dans le numéro 10 d’Hybrid. Ce numéro 11, qui se compose comme une seconde partie au précédent numéro, consacré également à l’empathie sélective, propose de prolonger l’analyse des modalités artistiques et littéraires de subversion des cadres médiatiques de l’empathie à travers deux thématiques plus spécifiques : la question du caractère systémique des rapports sociaux de race et les liens entre les arts et l’écocritique.

Sommaire

Introduction

Julien Brugeron, Allan Deneuville et Soukayna Mniaï

Penser les cadres de l’empathie à partir des médias sociaux et des arts [Texte intégral] The framing(s) of empathy in social media and the arts [Texte intégral | traduction | en]

Dossier thématique

Thematic feature

Lucie Bonnet

Quelle empathie pour les femmes autochtones disparues ou tuées ?[Texte intégral] Le cas de l’AlaskaEmpathy for missing and murdered Indigenous women [Texte intégral | traduction | en] The case of Alaska

Pauline Champagnat

Conceição Evaristo et Eliana Alves Cruz : portée politique, traitement médiatique et littérature [Texte intégral] Representing Afro-Brazilians in the works of Conceição Evaristo and Eliana Alves Cruz and contemporary Brazilian media [Texte intégral | traduction | en]

Naomi Toth

Transformer les murs en ponts : art, empathie et incarcération de masse aux États-Unis [Texte intégral] Transforming walls into bridges: art, empathy and mass incarceration in the United States [Texte intégral | traduction | en]

Alice Cuvelier

Quelles représentations pour l’Océan ? [Texte intégral] What representations for the Ocean? [Texte intégral | traduction | en]

Elsa Ayache et Solange Ayache

L’humain face à l’effondrement dans les arts plastiques et les arts de la scène [Texte intégral] De l’empathie sélective à l’empathie arborescenteHumanity in the face of collapse: selective empathy and tentacular empathy in visual arts and theatre [Texte intégral | traduction | en]

Entretien

Interview

Isabelle Ingold, Vivianne Perelmuter et Allan Deneuville

« Le réel ne parle pas de soi » [Texte intégral] Entretien d’Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter avec Allan Deneuville“The real does not speak by itself” [Texte intégral | traduction | en] Interview with Isabelle Ingold and Vivianne Perelmuter by Allan Deneuville

Spectacle / Compte-rendu

Sonia Gavory

The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes [Texte intégral] Une pièce de la compagnie Back to Back Theatre

Exposition / Compte-rendu

Romane Balan et Sarah Ziani

« Ce que la Palestine apporte au monde » [Texte intégral] Un projet de médiation au sein de l’exposition