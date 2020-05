Les Cahiers Tocqueville des Jeunes Chercheurs (CTJC) sont une revue comparatiste pluridisciplinaire francophone à comité de lecture. Son objectif est de faire valoir les travaux des jeunes chercheurs et chercheuses (de la licence et du baccalauréat jusqu’au post-doctorat) ancrés dans ou axés sur le comparatisme et contribuant à la compréhension de phénomènes sociaux et politiques. Les CTJC encouragent ainsi les chercheurs et chercheuses à proposer toute contribution s’inscrivant dans la perspective qui a donné naissance à la revue, pour figurer dans son prochain numéro varia (thème libre).

Règles du processus de proposition et de publication:

Les articles sont ouverts aux étudiant.e.s, doctorant.e.s et docteur.e.s sans affectation.

Le CTJC est ouvert à toutes les disciplines des sciences sociales familières avec la démarche comparative appliquée à la chose politique.

Les propositions d’articles (entre 350 et 500 mots) seront envoyées à l’adresse suivante: ajcc.ctjc@gmail.com. Elles consistent en la présentation du sujet (sur quoi travaillez-vous), l’énoncé des questions de recherche et des hypothèses (que voulez-vous montrer), de la méthode employée (comment vous y prendrez-vous), et l’inscription de la proposition dans une démarche comparatiste et sa justification (que comparez-vous et pourquoi).

Les articles en eux-mêmes devront compter entre 7 000 et 10 000 mots. Les étudiant.e.s de la licence/baccalauréat au mastère/maîtrise peuvent bénéficier d’un format spécifique, compris entre 3 000 et 6 000 mots.

Il est également possible de proposer une recension (maximum 1 000 mots).

Aucune publication ou expérience préalable n’est demandée. L’attractivité n’entrera pas non plus en compte dans l’examen des travaux.

La proposition devra être accompagnée de votre nom complet, de la ou des disciplines dans lesquelles vous êtes inscrit.e ou diplômé.e, du nom de l’Université d’accueil et du laboratoire de rattachement.

Une fois transmis, les articles seront anonymisés et transférés à un comité de relecture composé de jeunes chercheurs et chercheuses et/ou d’enseignant.e.s-chercheurs/chercheuses en exercice qui disposent des compétences nécessaires à son examen. Comme d’usage, ce comité émettra un avis et proposera des corrections s’il y a lieu.

L’article sera consultable en libre-accès sur notre site, sous licence Creative Commons BY-NC-SA. Cela signifie que l’article pourra être partagé et réutilisé, en partie ou en intégralité, à condition qu’il soit fait crédit de son auteur.trice, de la source originale, et que les règles d’accessibilité correspondent à celles de notre revue: pour toutes et tous, gratuitement, et sans générer aucun profit.

Date limite de proposition des articles: 31 juillet 2020.

Date limite de soumission des articles: 15 octobre 2020.

Pour tout renseignement, contactez-nous à l’adresse ajcc.ctjc@gmail.com.