Cahiers Ferdinand de Saussure 74 (2021)

Les Cahiers Ferdinand de Saussure (CFS), créés par la Société Genevoise de Linguistique en 1941 et repris par le Cercle Ferdinand de Saussure en 1957, sont une revue à périodisation annuelle et à comité de lecture qui se consacre à l’étude de la pensée et de l’héritage de Ferdinand de Saussure, entendus au sens large, et à l’actualité de la recherche en linguistique générale, en sémiologie et en histoire et épistémologie de la linguistique. Les Cahiers Ferdinand de Saussure sollicitent pour leur numéro 74 (2021) des articles inédits, à vocation théorique, descriptive ou historiographique, relevant de ces domaines.

A côté des articles portant sur des thématiques libres, le numéro 74 des Cahiers Ferdinand de Saussure rendra hommage à Jean Starobinski récemment disparu (1920-2019). Une section thématique lui sera consacrée à l’occasion du cinquantenaire de la publication des Mots sous les mots. C’est pourquoi, après les nombreuses études et numéros de revues consacrés à l’œuvre critique de Jean Starobinski – Critique, 687-688 (2004), Littérature, 161 (2011), Critique, 853-854 (2018), Europe, 1080 (2019) – les Cahiers Ferdinand de Saussure sollicitent des articles portant plus spécifiquement sur les relations entre la pensée de Saussure et celle de Starobinski. Parmi les points que l’on pourra aborder :

Le rôle des sciences du langage, et spécifiquement de la pensée saussurienne, dans l’œuvre de Starobinski ;

Ses relations avec les linguistes et sémiologues de l’école de Genève et avec les linguistes de tradition saussurienne ou structuraliste ;

Le travail de Starobinski relatif aux anagrammes de Saussure ;

Sa réception, ses traductions, son influence, son actualité ;

etc.

Les articles, qu’ils soient sur une thématique libre ou pour la section thématique, sont à envoyer à comite@cercleferdinanddesaussure.org

Les articles soumis doivent se conformer aux normes éditoriales disponibles sur le site du Cercle Ferdinand de Saussure : instructions aux Auteurs. Les langues de la revue sont l’anglais et le français.

Calendrier :

30 avril 2021 : date limite de réception des articles.

15 septembre 2021 : retour d’évaluation, notification aux auteurs.

Fin 2021 : publication du numéro.

Pour tout renseignements complémentaires, consulter le site du Cercle Ferdinand de Saussure (https://www.cercleferdinanddesaussure.org/) ou s’adresser à comite@cercleferdinanddesaussure.org