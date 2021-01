Biography and Randomness. Biographie et hasard

Si le récit de vie (vies exemplaires, biographies, autobiographies) s’appuie sur une série d’événements contingents, il renonce difficilement à vouloir donner un sens et une direction à ces mêmes évènements. Conçu souvent de façon téléologique ou accumulative, le récit cherche à montrer comment la somme des petits faits qui constituent une existence, construisent une personne et contribuent à faire ce qu’elle est, selon un modèle empiriste. L’analyse des motivations au sein du récit obéit à des devoirs impératifs implicites: écrire une vie, c’est pouvoir en rendre compte, l’expliquer et de ce fait évacuer le hasard. D’ailleurs, les motifs littéraires du puer senex ou de la révélation précoce dessinent dans le récit un itinéraire qui peut être compris comme un destin, ou une forme de prédestination. Et si le hasard ne pouvait pas être évacué complètement ? Quelles formes prendrait-il dans les récits ? Comment se manifesterait-il ? Quelle serait sa fonction ?

Les articles seront publiés dans la revue Des Grandes Figures historiques dans les lettres et les arts et s’inscrit dans le projet de recherche ANR ALEA.

*

Life narratives (biographies, autobiographies, exemplary lives) contain many contingent events. However, they do not escape a form of teleological or accumulative emplotment that gives order and meaning. According to an empirical model, the narrative seeks to show how the sum of small facts that constitute an existence, build a person and contribute to making him or her what he or she is. The analysis of motivations within the narrative obeys implicit imperative duties: to write a life is to be able to account for it, to explain it and thus to evacuate chance. In fact, the literary pattern of the puer senex or the early revelation draws an itinerary that can be understood as a destiny, or a form of predestination. What if chance cannot be completely eliminated? What forms would it take in the stories? How would it manifest itself? What would be its function? The articles will be published in the peered-reviewed journal Des Grandes Figures historiques dans les lettres et les arts (ISSN 2261-0871) and the issue will be part of the ANR ALEA research project.