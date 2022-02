Université Grenoble Alpes

Appel à articles pour le numéro thématique Berceuses : Circulations historiques et culturelles, transmissions de l’intime (Revue Textes et Contextes, vol. 18.1, 2023).

Berceuses : circulations historiques et culturelles, transmissions de l’intime /Lullabies: Historic and cultural circulations, transmission of the intimate

Canciones de cuna: circulaciones históricas y culturales, transmisión de lo íntimo



Ce numéro de Textes et Contextes se veut résolument pluridisciplinaire et vise à rassembler musicologues, historiennes et historiens, anthropologues, ethnologues, ethnomusicologues, sociologues, spécialistes de littérature, linguistes et thérapeutes. Le propos du numéro sera de questionner un répertoire de « l’enfance des peuples » sur ce qu’il révèle de leur(s) histoire(s) et de leurs circulations, mais aussi des transmissions de l’intime, dans une perspective transhistorique et transdisciplinaire. Que nous apprennent les berceuses sur l’histoire parfois partielle ou fragmentaire des circulations et des migrations ? Quelle est l’importance de ces répertoires dans la transmission orale de l’histoire des peuples ? Les berceuses relatant des événements traumatiques pourraient-elles avoir un rôle « cathartique » ? Quels sont les enjeux extra-musicaux à l’œuvre pour l’interprète, souvent féminine ?



Il est pensé selon 2 axes principaux : Circulations et transferts culturels / Transmission de l'intime, berceuses et genre



A. Circulations, transferts culturels

Cet axe privilégiera les communications portant sur des transferts culturels, à toutes les époques, ou retraçant l’évolution du répertoire des berceuses au sein d’une population au fil des siècles.



Tout comme le terme espagnol désignant la berceuse porte la trace du passé arabe – « Nana, nanita », formule initiale du chant, viendrait de « nám, nám, nám » qui signifie « dors, dors, dors » – le répertoire des berceuses est riche d’enseignements sur les circulations de populations au fil des siècles : migration des populations nomades de l’Orient à l’Occident, domination arabe suivie de l’expulsion des morisques en 1609 dans la sphère hispanique, déracinement forcé de populations réduites en esclavage se retrouvent dans l’évolution esthétique des berceuses dans chaque sphère géographique. Certains styles musicaux liés à la berceuse, comme la nana du flamenco, témoignent d’un syncrétisme musical qui mériterait d’être analysé plus en détail.



B. Transmissions de l’intime, berceuses et genre

Tout au long des siècles, nombre de berceuses constituèrent des moyens de transmission d’une mémoire traumatique liée à des conflits ou des persécutions de nature politique, raciale ou religieuse : la fameuse « berceuse cosaque » collectée au xixe siècle, les berceuses yiddish ou séfarades[1] commémorant des pogroms ou l’exil des populations juives, les berceuses gitanes évoquant le sort des populations marginalisées, les berceuses composées dans les camps de concentration ou celles d’Atahualpa Yupanqui, emprisonné sous le régime de Juan Perón, en sont quelques exemples. Au-delà de l’aspect mémoriel et testimonial d’un tel répertoire, s’adressant à une communauté politique, religieuse ou culturelle, c’est aussi ce qu’il dit du destin des individus qui interpelle et intéresse. L’étude de ces répertoires interroge en outre sur l’aspect initiatique de chansons dont la violence du texte ou son caractère inattendu contrastent de manière frappante avec l’esthétique musicale[2].



La transmission de l’intime est aussi celle de l’interprète, le plus souvent féminine ; si l’objectif premier de la berceuse reste l’endormissement de l’enfant, certaines berceuses collectées évoquent cet enfant comme un fardeau et nombre d’entre elles s’en prennent, parfois avec virulence, au père absent. La berceuse acquiert alors un rôle exutoire et permet de formuler un mal-être qui contredit ici encore l’esthétique du genre musical : les enjeux d’apaisement s’appliqueraient-ils en premier lieu à la mère elle-même ? La berceuse de tradition orale n’offrirait-elle pas finalement un espace inédit de liberté pour l’interprète créatrice, qui chante pour un enfant dont elle suppose qu’il ne comprend pas le sens de ses récriminations ?



La question des genres qui se croisent dans la berceuse interpelle également : les berceuses « savantes », destinées à l’exécution dans le cadre du concert ou en dehors de tout cadre fonctionnel, ont souvent été le fait de compositeurs et non de compositrices, alors que l’interprète est le plus souvent féminine et s’adresse souvent à un garçon. La dimension performative de la berceuse destinée au concert constitue-t-elle une forme de « mise en scène de l’intime », ou la rend-elle impossible ? La question du genre de la personne créatrice influe-t-elle sur les paroles, et dans quelle mesure ? Observe-t-on une différence notable de paroles selon que l’enfant destinataire est fille ou garçon ? Existe-t-il des corpus de berceuses destinées à être chantées par des hommes ?



Les propositions de communications, en français, anglais ou espagnol, devront comporter un résumé d’une longueur approximative de 800 mots accompagné du plan prévisionnel de l’article. Il est également demandé de joindre à la proposition une courte présentation biographique ainsi qu’une publication récente.



L’ensemble des documents est à adresser à Élise Petit (elise.petit@univ-grenoble-alpes.fr) et Anne Cayuela (anne.cayuela@univ-grenoble-alpes.fr) avant le 6 mai 2022.

Les candidatures retenues seront avisées fin mai 2022. Les articles devront être remis pour le 7 octobre 2022.

Toutes les informations se trouvent dans l'appel en français : https://berceuses2022.sciencesconf.org/



[1] Sami Sadak, « Transculturalité et identité musicale dans les répertoires judéo-espagnols », Cahiers d’ethnomusicologie, 2007, Vol. 20, p. 229-242.

[2] Lire par exemple Mukaddas Mijit, « Elley Balam : Une berceuse ouïghoure sur scène », Cahiers d’ethnomusicologie, 2018, Vol. 31, p. 241-248.





Call for articles, for a thematic issue of the Journal Textes et Contextes (vol. 18.1, 2023): Lullabies: Historic and Cultural Circulations,Transmission of the Intimate



This issue of Textes et Contextes aims to bring together contributions from musicologists, historians, anthropologists, ethnologists and ethnomusicologists, sociologists, specialists of literature, linguists, and therapists. The purpose of the issue is to question what lullabies reveal about the histories, movements, and transmission of the intimate in different cultures and peoples, from a transhistorical and transdisciplinary perspective. What do lullabies teach us about the sometimes partial or fragmentary history of circulations and migrations? What is the importance of these repertoires in the oral transmission of the history of peoples? Is there a “cathartic” function of lullabies dealing with traumatic episodes? What are the extra-musical stakes for the performer, often female?



The articles will be related with the following areas: Circulations and cultural transfers / The transmission of the intimate, gender and lullabies.



Proposals should be sent before May 6th 2022. The articles (between 30.000 and 40.000 characters) can be written in French, English, or Spanish. All the information can be found in the Englich CfA: https://berceuses2022.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=en



Llamado para artículos para el número temático Canciones de cuna: circulaciones históricas y culturales, transmisión de lo íntimo (Revue Textes et Contextes, vol. 18.1, 2023).



Este número de Textes et Contextes es multidisciplinar y pretende reunir a musicólogos, historiadores, antropólogos, etnólogos, etnomusicólogos, sociólogos, filólogos, lingüistas y terapeutas. El objetivo del número será cuestionar un repertorio de "la infancia de los pueblos" acerca de lo que revela sobre su(s) historia(s) y sus circulaciones, pero también sobre la transmisión de la intimidad, en una perspectiva transhistórica y transdisciplinar. ¿Qué nos enseñan las canciones de cuna sobre la historia a veces parcial o fragmentaria de las circulaciones y migraciones? ¿Cuál es la importancia de estos repertorios en la transmisión oral de la historia de los pueblos? ¿Pueden las canciones de cuna que relatan hechos traumáticos tener un papel “catártico”? ¿qué cuestiones extramusicales intervienen en el trabajo del intérprete, que a menudo es mujer?



El número se organizará en torno a 2 ejes principales: Circulaciones y transferencias culturales / Transmisión de lo íntimo, canciones de cuna y género .



Las propuestas deben enviarse antes del 6 de mayo de 2022. Los artículos (entre 30.000 y 40.000 signos) pueden redactarse en francés, inglés o español. Toda la información se encuentra en el llamado en español: https://berceuses2022.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=es