BONIFACE MONGO-MBOUSSA

Désir d'Afrique

Première parution en 2002

Préface d'Ahmadou Kourouma, postface de Sami Tchak

Collection Folio essais (n° 653), Gallimard

Parution : 03-01-2020

384 p. — ISBN : 9782072877940

«Cette littérature a commencé avec la négritude. Des idéologues de chez eux (les Occidentaux), pour justifier l'esclavage et la colonisation, avaient décrété que le nègre n'avait pas d'histoire parce que son histoire n'était pas écrite. Il s'est trouvé des Africains de chez nous pour le désir d'Afrique, qui se sont armés de la plume. Ils ont démontré que l'Afrique, le premier continent de l'humanité, avait - écrites ou non écrites - de multiples traces de son passé multimillénaire. Ils (les idéologues de chez eux) avaient arrêté que nous étions sans culture. On leur a répondu que les Africains de la plus longue histoire de l'humanité avaient la culture la plus riche de l'univers.» — Ahmadou Kourouma.

