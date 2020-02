Université de l'Algarve (FCHS, campus de Gambelas)

AVIS DE RECHERCHE(S)

Journée APEF des jeunes chercheurs en Études Françaises et Francophones au Portugal

(Appel à participation)

Université de l'Algarve (FCHS, campus de Gambelas)

25-26 septembre 2020

L’APEF (Association Portugaise d’Études Françaises) lance un appel à présentation, divulgation et exposé de toutes recherches en Études Françaises et Francophones (langue, linguistique, littérature, culture, (inter-)arts, traduction, didactique) menées au sein de l’université portugaise – en projet, en cours, ou récemment soutenues - et qui s’inscrivent dans le cadre d’un master, d’un doctorat ou d’un post-doctorat.

Considérant l’importance pour les jeunes chercheurs de pouvoir profiter d’un espace de divulgation et de discussion de leurs travaux avec des pairs au sein de l’université, l’APEF entend encourager, rendre visible et contribuer à disséminer la recherche en Études Françaises et Francophones chez nous, et procurer ainsi aux chercheurs un forum de rencontre et d’échange, voire consolider un esprit de communauté scientifique.

Les jeunes chercheurs en Études Françaises et Francophones au Portugal sont dès lors invités à présenter leurs travaux de recherche en français ou en portugais (30 minutes environ), et à contribuer ainsi à un débat sur l’état de l’art dans leur domaine d’études.

La participation est gratuite, et les propositions retenues auront droit à une aide logistique et à un certificat de participation. Un prix symbolique sera décerné à la présentation la plus scientifiquement enthousiasmante.

*

Organisation APEF :

Maria de Jesus Cabral (Un. Lisboa - Présidente)

José Domingues de Almeida (Un. Porto - Vice-Président)

Ana Maria Alves (IP. Bragança- Secrétaire)

João Domingues (Un. Coimbra – Trésorier)

Dominique Faria (Un. Açores- Vice-Présidente)

Ana Isabel Moniz (Un. Madeira- Secrétaire)

Ana Clara Santos (Un. Algarve- Vice-Présidente), organisation locale

*

Date butoir pour postuler : 30 juin 2020

Courriel : jeuneschercheurs2020@gmail.com

Site de référence : http://www.uc.pt/fluc/apef