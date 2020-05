L'Institut catholique de Paris vous propose une nouvelle exposition virtuelle disponible sur sa bibliothèque numérique.

Barbey d'Aurevilly, Zola, Huysmans, Mauriac... Les plus grands noms de la littérature de la fin du XIXe et du début du XXe siècle lui ont adressé leurs témoignages de respect, d'estime ou d'amitié. Partez à la découverte d'un grand auteur désormais inconnu pourtant fort illustre en son temps, Paul Bourget (1852-1935), à travers les traces laissées dans sa bibliothèque.

Ce projet s'inscrit dans la continuité du colloque international "Quel maître ? Quel disciple ?" organisé les 14 et 15 novembre 2019 par le pôle "Langues, Cultures, Histoire et Education" de l'Unité de recherche "Religion, Culture et Société" de l'ICP. Un des ateliers fut consacré à "Paul Bourget, un maître auteur du Disciple".

Cette première sélection de 12 personnalités pourra être amenée à s’accroître grâce à la grande richesse du fonds Paul Bourget conservé à la bibliothèque de Fels.

