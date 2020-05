Au carrefour des mondes : œuvres narratives en français de femmes migrantes du XXIe siècle

Actuellement, les migrations suscitent des débats houleux dans le monde entier. Les discours politiques, dans la presse et les médias portent avant tout sur les hommes migrants. En réalité, le nombre de femmes qui migrent se rapproche de celui des hommes (cf. Hillmann 2016: 22). Partant de cette sous-représentation de la migration féminine, notre section souhaite porter un regard approfondi sur la narration francophone actuelle – des textes fictionnels et factuels ainsi que des films du XXIe siècle – créée par et portant sur des immigrantes ou des femmes immigrées.

La migration en elle-même est conçue comme un changement de lieu plus ou moins contraint, prévu à plus long terme, qui a « de lourdes conséquences pour la vie des migrants » (cf. Oltmer 2016: 9) et est motivé par des raisons politiques, géopolitiques, ethniques et économiques de même que des expériences de fuite. Les migrations à l’intérieur d’un pays, en revanche, devront être exclues de notre objectif, car elles prennent en compte d’autres aspects tels que les tensions entre les espaces urbains et ruraux, ainsi que la pauvreté. Migration et genre (gender) comprennent à la fois le niveau intratextuel – par des personnages centraux – et extra-textuel à travers les biographies des auteurs. Cela permet de garantir l’authenticité de la perception et de la forme (cf. Mathis-Moser / Mertz-Baumgartner 2014: 46ff.).

Fondamentalement, la section ne se focalise ni sur des discussions terminologiques sur le concept de la littérature migratoire, ni sur les approches de l’écriture féminine. La discussion se centrera plutôt sur la question d’expériences migratoires de femmes sous l’angle de la théorie spatiale. Il s’agit donc d’explorer les espaces vécus par les femmes en matière de migration et leur mise en scène littéraire ou cinématographique. Il conviendra également de se demander si, dans les narrations, il est possible d’identifier des espaces particuliers concernant les migrantes et si, ou dans quelle mesure, les expériences spatiales des femmes diffèrent des expériences spatiales masculines. Les sujets centraux de cet axe seront donc des questions portant sur le contact culturel, la communication et l’identité.

Les questions à aborder peuvent être notamment les suivantes :

De quel genre d’espaces s’agit-il et comment les sujets migrants féminins les perçoivent-ils ?

Quelles voies de décision portent les femmes à se décider en faveur de l’abandon de leur pays d’origine ?

Comment les expériences spatiales entre la société de départ et celle d’arrivée se croisent-elles dans la perception des femmes ?

Quelles stratégies narratives et esthétiques servent à les représenter de manière littéraire ?

Dans un monde régit par des relations postcoloniales, comment l’agence (agency) de ces sujets s’exprime-t-elle par rapport à l’expérience spatiale ?

Bibliographie

Hillmann, Felicitas (2016), Migration. Eine Einführung aus sozialgeographischer Perspektive, Stuttgart, Franz Steiner.

Mathis-Moser, Ursula/Mertz-Baumgartner, Birgit (2014), “Littérature migrante ou littérature de la migrance? À propos d’une terminologie controversée”, in: Diogène. Revue internationale des sciences humaines 246-247, 46-61.

Oltmer, Jochen (2016), Globale Migration. Geschichte und Gegenwart, München, C. H. Beck.

Les résumés, d’environ 300 mots, accompagnés d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer d’ici le 15 juin 2020 à Marina Ortrud Hertrampf (marina.hertrampf@ur.de).

Les avis du comité scientifique seront transmis à la fin du mois de juin 2020.

Les contributions (45 000 à 55 000 caractères, comprenant les espaces, les notes de bas de page et la bibliographie) seront à remettre au plus tard le 30 novembre 2020.