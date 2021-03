Arts et Pédagogie : histoire(s) d'une réciprocité engagée (revue Synergies Europe)

Appel à contributions pour le nº 17 / 2022

Synergies Europe, revue du GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale) de Sciences Humaines et Sociales internationalement indexée (Scopus, Erih Plus, MLA, etc.) lance, pour son nº 17 / 2022, un appel à contributions largement ouvert aux chercheurs francophones de l’espace européen. Ce numéro porte sur le thème suivant :

Arts et Pédagogie : histoire(s) d'une réciprocité engagée

Coordonné par Marie-Noëlle Antoine

(Docteur en sciences de l’éducation et chercheur indépendant, France)

Le 1er mars 2011, Michel Serres, dans une séance solennelle sur « Les nouveaux défis de l’éducation » avançait : Nos institutions luisent d’un éclat qui ressemble, aujourd’hui, à celui des constellations dont l’astrophysique nous apprit jadis qu’elles étaient mortes déjà depuis longtemps. Pourquoi ces nouveautés ne sont-elles point advenues ?

Peut-être, parce que les institutions n’ont pas su tisser de liens profonds entre les arts et la pédagogie.

La pédagogie possède une créativité empreinte d’une grande humilité, tellement ample, qu’elle est capable de réintroduire l’émotion et l’affect dans la relation pour capter l’attention des apprenants, mais aussi pour leur permettre d’apprendre avec une plus grande efficacité.

Quel lien entre la vidéo, le théâtre, les mythes ou encore la musique ? Les artistes répondront qu’il s’agit d’art, les pédagogues, qu’il s’agit de pratiques pédagogiques. Et les deux auront raison. Depuis quelques années, on voit éclore des pratiques de formation qui s’appuient sur les arts comme moyen d’enseignement, d’apprentissage et de formation professionnelle.

Les arts sont ainsi de puissants outils médiateurs. Ils permettent de dire, de raconter, de dévoiler avec, sans doute, plus de finesse et de symbolisme que n’importe quel autre dispositif.

Un atout de la réciprocité engagée entre les arts et la pédagogie est la fonction métaphorique de la pédagogie par les arts. La métaphore, le langage symbolique permettent de prendre une certaine distance avec les situations rencontrées dans les pratiques. On retient beaucoup plus longtemps les choses vécues que les choses entendues.

Il existe donc une préoccupation pédagogique pour créer et recréer un présent éducatif.

Il existe des espaces et des temps pédagogiques pour croître, créer, transformer et retourner à notre essence.

Nous vivons une époque intense de créations sociales et digitales. Un des meilleurs outils pour les reconnaître, les mettre en valeur est la narration : raconter des histoires qui, comme les paraboles et les contes, nous aident à comprendre comment nous ouvrir à nouveau à l’impossible tout en faisant pousser le possible, à l’invisible tout en cultivant le visible, à l’extraordinaire tout en défrichant l’ordinaire.

Michel Serres concluait la séance solennelle sur « Les nouveaux défis de l’éducation » par : (…)tout est à refaire, non, puisque tout est à faire.

Oui, en ce qui concerne les arts et la pédagogie, tout reste toujours à faire, c’est-à dire à créer, à transformer et à représenter.

Nous invitons les chercheurs mais aussi tous les enseignants (éducation préscolaire, enseignement primaire, enseignement secondaire) et tous les artistes intéressés par cette problématique de la pédagogie au service des arts et des arts au service de la pédagogie à soumettre une proposition de contribution (article ou histoire) dans un des axes suivants :

• Architecture et Pédagogie

• Sculpture et Pédagogie

• Arts visuels (peinture, dessin) et Pédagogie

• Musique et Pédagogie

• Littérature et Pédagogie

• Arts de la scène (danse, théâtre, mime, cirque) et Pédagogie

• Cinéma et Pédagogie

• Arts médiatiques (radio, télévision, photographie) et Pédagogie

• Bande dessinée et Pédagogie

• Multimedia (jeux vidéos) et Pédagogie

Consignes et fonctionnement

➢ Il fera parvenir à la rédaction un résumé de son projet d’article (300 mots) suivi de mots-clés et de quelques références bibliographiques.

➢ Les articles positivement évalués sont acceptés pour le numéro en cours dans la limite de l’espace éditorial disponible. Un article ne peut avoir plus de deux auteurs. Les noms des collaborateurs ayant éventuellement participé à la recherche figurent en note.

➢ Contact, information, envoi des articles et propositions:

synergies.europe.gerflint@gmail.com

Dates à retenir :

Remise des propositions à la rédaction (résumé, 250 mots maximum) : jusqu’au 31 janvier 2022

Remise de l’article complet à la rédaction : jusqu’au 30 juin 2022

(voir recommandations Supra et consignes aux auteurs).

