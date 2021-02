Brésil

[english version below]

[versão em português abaixo]

Revue Jangada, n°17, "Transferts Culturels"

Revue Jangada, n°17, "Cultural Transfers"

Date limite pour les propositions : le 25 mai 2021

Date prévue de publication : juillet 2021

PRESENTATION

Ce dossier vise à approfondir la réflexion autour des transferts culturels, concernant soit la théorie littéraire soit les rencontres de littératures. Il cherche à’ouvrir de la sorte des perspectives nouvelles au sein de l’historiographie culturelle. Depuis des décennies les études et les recherches des circulations culturelles sont un champ particulièrement riche d’échanges aussi bien entre les pays européens qu’entre les divers continents. En ce qui concerne le Brésil, par exemple, ces transferts ont même contribué à la construction d’une identité nationale.

Dans ce dossier nous proposons différentes approches de la question des médiateurs culturels, qu’ils soient hommes de lettres, journalistes, libraires, éditeurs, traducteurs, intellectuels, voyageurs, diplomates, marchands, etc. Nous éclairons les activités qui mettent en évidence le rôle présumé de ces agents dans les institutions, associations ou même projets particuliers dans le but de réduire les frontières et élargir les relations culturelles.

AXES

Les articles peuvent s’inscrire dans une ou plusieurs des thèmes ci-dessous :

- les modalités de réception à l’étranger d’un courant littéraire, d’un auteur, d’une oeuvre en particulier, de l’époque moderne au monde contemporain : histoire religieuse et histoire du livre, psychanalyse, théâtre, littérature, afin de contribuer aux études transférentielles de façon à les replacer dans une perspective large.

- la presse : son histoire et sa circulation dans les différents espaces ; le rôle des revues, journaux, presse populaire (feuilleton) dans la dissémination de la littérature et de la culture.

- les parcours des médiateurs culturels, leurs réseaux de sociabilité en ce qui touche aux échanges culturels.

- le rôle joué par les associations et les institutions et leurs stratégies culturelles et diplomatiques dans le rayonnement et les échanges d’une culture et d’une littérature en particulier.

- la pertinence et l’étendue de l’utilisation des transferts culturels en tant qu’outil théorique au sein de différents domaines du savoir, et l’opportunité d’envisager les objets intellectuels dans une approche dynamique, internationale et interculturelle.

Pour conclure, nous attendons des contributions qui abordent une ou plusieurs de ces questions méthodologiques et/ou théoriques, dont les enjeux principaux doivent s’approcher de ou être associés – mais pas limités – autour de thématiques telles que la linéarité, les frontières, les concepts connexes/concurrents et l’impact/le succès.

CONTRIBUTIONS

Les articles peuvent être rédigés en anglais, français, portugais ou espagnol.

Pour le numéro 17, les articles doivent être soumis à travers le site (https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada- Il faut s'inscrire comme auteur) jusqu'au 25 mai 2021. Nous rappelons que l’auteur est censé d’observer attentivement les normes de publication disponibles sur le site https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/about/submissions

Nous comptons sur vous pour la diffusion de cet appel à des artcicles. De plus, nous profitons pour vous inviter à lire les numéros antérieurs de la Revue, sur notre adresse électronique:

https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/issue/archive. Et à consulter notre page sur Facebook: https://www.facebook.com/revista.jangada

À la moindre question, n’hésitez pas à écrire à revistajangada@gmail.com.

_____________________________________________________________________

Revista Jangada, Revue Jangada, n°17

"Cultural Transfers"

Submission deadline: May 25th, 2021

Publication: July, 2021

PRESENTATION

This issue proposes a discussion on Cultural Transfers regarding Literary Theory as well as literary encounters. Thereby, it aims at opening news perspectives in the field of Cultural History. For decades, studies and researches on Cultural Circulation had been seen as a fruitful field of exchanges among several European countries and some continents. Regarding the Brazilian case, for example, these transferences had contributed to the construction of a national identity.

Therefore, in this issue we offer different approaches on the subject of Cultural Mediators, whether literati, journalists, booksellers, editors, translators, scholars, travelers, diplomats, sellers in general, etc. It is important to highlight some activities, which evidence the presumed role of these agents in institutions, associations or even specific projects with the purpose of reducing frontiers and amplifying cross-cultural experiences.

AXIS

This journal will accept original Research Papers on the following themes/subjects:

- the modalities of reception external to a literary movement, an author or a particular work, from the modern to the contemporary periods: religious history and book history, psychoanalysis, theatre and literature with the purpose of contributing to Transference studies, as a way to situate it in a global perspective.

- the press: its history and circulation in several spaces; the role of journals, magazines and popular press on the dissemination of literature and culture.

- the routes of cultural mediators, its networks and cross-cultural paths.

- the role of associations and institutions and its cultural and diplomatic strategies on the promotion and exchange of a specific culture or/and literature.

- the relevance and the extension of cultural transferences as a theoretical tool on different fields of knowledge, and the opportunity of considering intelectual objects in a dynamic, international and cross-cultural approach.

In conclusion, we hope to receive contributions related to these methodological and/or theoretical approaches, which should be preferably related - but not limited - to subjects as literariness, frontiers, related/competing and impact/success concepts.

SUBMISSIONS

It will be accepted papers written in Portuguese, Spanish, French and English languages. Papers must be submitted until May 25th, 2021 by means of Jangada Journal system at: https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/index

All papers must follow the journal guidelines of page formatting and extension available at the site:

https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/about/submissions

___________________________________________________

Revista Jangada, n°17

"Transferências Culturais"

Prazo para a submissão de artigos: 25 de maio de 2021

Data prevista de publicação: julho de 2021

APRESENTACAO

Este dossiê visa aprofundar a reflexão sobre as transferências culturais, seja no que diz respeito à teoria literária, seja aos encontros literários. Assim, ele busca abrir novas perspectivas dentro da historiografia cultural. Durante décadas, os estudos e pesquisas sobre a circulação cultural têm sido um campo particularmente rico de intercâmbios, tanto entre países europeus como entre vários continentes. No caso do Brasil, por exemplo, essas transferências têm contribuído inclusive para a construção de uma identidade nacional.

Neste dossiê oferecemos diferentes abordagens sobre a questão dos mediadores culturais, sejam eles homens de letras, jornalistas, livreiros, editores, tradutores, intelectuais, viajantes, diplomatas, comerciantes, etc. Destacamos atividades que evidenciam o papel presumido desses agentes em instituições, associações ou mesmo projetos específicos com o objetivo de reduzir fronteiras e ampliar as relações culturais.

EIXOS

Os artigos podem se enquadrar em um ou mais temas abaixo:

- as modalidades de recepção no exterior de uma corrente literária, de um autor, de uma obra em particular, do período moderno ao contemporâneo: história religiosa e história do livro, psicanálise, teatro, literatura, a fim de contribuir para os estudos transferenciais de modo a colocá-los em uma perspectiva ampla.

- a imprensa: sua história e sua circulação nos diferentes espaços; o papel das revistas, jornais, imprensa popular (folhetim) na divulgação da literatura e da cultura.

- os percursos dos mediadores culturais, as suas redes sociais em matéria de intercâmbios culturais.

- o papel desempenhado pelas associações e instituições e suas estratégias culturais e diplomáticas na promoção e intercâmbio de uma determinada cultura e literatura.

- a relevância e a extensão do uso das transferências culturais como uma ferramenta teórica em diferentes campos do conhecimento, e a oportunidade de considerar os objetos intelectuais em uma abordagem dinâmica, internacional e intercultural.

Para concluir, aguardamos contribuições que abordem uma ou mais destas questões metodológicas e/ou teóricas, cujas principais questões devem estar associadas - mas não limitadas - em torno de temas como linearidade, fronteiras, conceitos relacionados/ concorrentes e impacto/sucesso.

CONTRIBUICOES

Os artigos podem ser escritos em inglês, francês, português ou espanhol.

Para o número 17, os artigos devem ser submetidos pelo site (https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada- Você deve se cadastrar como autor) até o dia 25 de maio de 2021. Lembramos que o autor espera-se observar atentamente as normas de publicação disponíveis no site

https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/about/submissions

Contamos com você para a divulgação desta chamada de artigos. Além disso, aproveitamos para convidar você a ler os números anteriores da Revista, no nosso e-mail:

https://www.revistajangada.ufv.br/Jangada/issue/archive. E para c . onsultar nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/revista.jangada

Se você tiver alguma dúvida, escreva para revistajangada@gmail.com