Appel à rédacteur.trices invité.es

Simone de Beauvoir Studies

Date limite : 15 novembre 2020

Avez-vous en tête une thématique stimulante pour un numéro exceptionnel ? La revue Simone de Beauvoir Studies (SdBS) est à la recherche d’un.e ou des rédacteur.trice.s invité.e.s pour son prochain numéro spécial (SdBS 33.2, octobre 2022). Le comité éditorial est tout spécialement en quête de propositions d’angles inédits ou innovateurs qui touchent aux travaux de diverses disciplines traitant de sujets d’actualité.

La revue SdBS encourage non seulement les propositions d’approches ou de thématiques portant spécifiquement sur les écrits de Beauvoir, mais également celles qui entrent en dialogue avec son héritage. Celles-ci peuvent avoir trait, par exemple, aux études sur le genre (gender studies), au féminisme, à la sexualité, au corps ou au handicap ; aux études interculturelles ou postcoloniales, à la politique mondiale, à l’histoire du vingtième siècle ou au posthumanisme ; à la théorie littéraire, à la correspondance ou aux Mémoires.

Elle accepte les propositions de numéro spécial émanant de particuliers ainsi que d’équipes composées de chercheur.e.s débutant.e.s et chevronné.e.s issu.e.s de différents pays.

Pour découvrir comment soumettre une proposition, nous vous invitons à consulter la page suivante : www.brill.com/sdbs ( Consignes pour les propositions de numéro special : https://brill.com/fileasset/downloads_products/SdBS_Guest_Editor_Proposals_7-7-20.pdf).

Les propositions doivent être envoyées avant le 15 novembre 2020.

*

Les numèros speciaux précédents :

SdBS 32.2 Situer les masculinités / Situating Masculinities, Rédacteur.trice.s invité.e.s : Todd Reeser et Kaliane Ung (Date limite pour les soumissions : 1er mars 2021)

SdBS 31.2 Traduire et lire Le Deuxième Sexe à l’échelle globale / Reading and Translating The Second Sex Globally, Rédactrices invitées : Sylvie Chaperon et Marine Rouch

SdBS 30.2 Dialogues avec Beauvoir / Beauvoir in Conversation, Rédactrice invitée : Jennifer McWeeny