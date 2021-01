Appel à propositions:

"La retraduction revisitée"

pour la revue, Essays in French Literature and Culture

(numéro 59, 2022)

En 1990, sortait un numéro de la revue Palimpsestes entièrement consacré à la retraduction, ouvrant un nouveau champ d’investigation de la traductologie, alors que le phénomène de retraduction était aussi ancien que la traduction, sans avoir fait l’objet d’un intérêt approfondi jusque-là. C'est dans cette revue qu’on a pu lire l’hypothèse dite de Berman selon laquelle une retraduction se rapprocherait davantage de l’original, devenant plus dépaysante, pour rectifier l’approche habituelle de la première traduction, la naturalisation, l’acclimatation à la culture-cible. Il semblait alors que le processus résultait simplement d’une insatisfaction de « l’inaccompli » qu’est toute traduction (Antoine Berman, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes, 1990, 4, 1-7, p. 1).

Cette hypothèse a, depuis, été examinée et remise en cause. En 2011, le recueil de contributions sous la direction d’Enrico Monti et Peter Schnyder, Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes (Paris, Orizons Université) faisait le point des idées sur ce thème et avançait d’autres théories, d’autres possibles, exemples à l’appui de retraductions issue de la littérature européenne. On s’est ainsi aperçu que les retraductions remettaient souvent en cause la proverbiale invisibilité du traducteur, étant donné l’importance de l’épitexte des retraductions se présentant comme authentiques, nouvelles, bref : meilleures que leur(s) précurseur(s). De même, s’est affinée la vision téléologique de la retraduction qui attribuerait sa motivation essentielle au vieillissement des traductions initiales. La différence entre traduction et retraduction tiendrait aussi, avance Yves Gambier, à une « lecture plurielle » du texte-source rendue possible par le passage du temps (Yves Gambier, « La retraduction : Ambiguïtés et défis », in Monti et Schnyder, 2011, pp. 49-66, 63).

Dix ans après cet ouvrage central, et en empruntant son titre à Antoine Berman en guise d’hommage, Essays in French Literature and Culture appelle les chercheurs en études françaises à partager leurs conceptions sur la retraduction, soutenues le cas échéant par leurs pratiques retraductives ou leurs analyses de retraductions existantes, selon la liste non-exclusive des approches possibles :

Pourquoi retraduire

Études de retraductions d’un même texte-source du français ou vers le français

Pratiques de retraductions

L’épitexte des retraductions

Contexte des retraductions

Les stratégies de retraduction

La traduction par relais (Relay translation), soit la traduction d’une traduction

