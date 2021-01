Université Goethe de Francfort (visioconférence)

(english version below)

Appel à participation à l’atelier international

« Mondes gras. Gourmands et fainéants dans le Moyen Âge et la Renaissance »

Les « mondes gras » comprennent des pays imaginaires et des situations réelles où la gloutonnerie et la gourmandise y figurent couramment. Celles-ci s’expriment dans des manifestations collectives, festives ou rituelles et apparaissent dans des textes littéraires, notamment sous la forme de la cocagne et du carnaval (ou charnage). Dans les représentations de la cocagne, le motif de la nourriture est lié à d’autres thèmes tels que la libération du travail, l’indépendance par rapport aux valeurs économiques et la liberté sexuelle. Les écrits relatifs au carnaval mettent en scène le pouvoir subversif des événements qui tendent au changement ou à provoquer un renversement temporaire de l’ordre social. La complexité et la polysémie des représentations des mondes gras depuis leur première apparition au xiie siècle jusqu’au début du xviiie siècle sont le sujet de cet atelier international.

Contes populaires, farces, comédies, poèmes héroïques, récits de voyage parodiques, mais aussi traités médicaux, livres de cuisine et sermons contiennent de nombreuses références au fantasme de l’abondance alimentaire. L’analyse de ces textes dans une perspective interdisciplinaire vise à examiner la relation entre l’alimentation et le corps, entre le rituel et la subversion. Elle permet par ailleurs de définir le rôle des prescriptions alimentaires, de la morale et de la médecine dans le système de valeurs de l’ère prémoderne. Voici quelques points de discussion possibles :

- quels sont les motifs constitutifs du carnaval et de la cocagne dans les textes du Moyen Âge et de la Renaissance ? Évoluent-ils au fil du temps ?

- quels systèmes de valeurs véhiculent-ils ?

- comment l’abondance alimentaire se voit-elle décrite et qu’implique-t-elle ? Quel rôle adopte la nourriture dans ces textes ? Le motif proposé apparaît-il en relation avec d’autres éléments sexuels, moraux, médicaux ou économiques ?

- quelles corrélations peuvent se manifester entre les contextes historiques et la propagation des différentes représentations des « mondes gras » ?

Au cours des quatre après-midi consacrées à l’atelier, qui se déroulera sous la forme d’un webinaire via Zoom, plusieurs communications en la matière seront délivrées des universitaires reconnus dans le domaine des études littéraires et de l’histoire de l’alimentation. Parmi les orateurs qui ont accepté l’invitation figurent Allen J. Grieco, Bertrand Marquer, Francesca Pucci Donati, Florent Quellier et Timothy Tomasik. Cet « appel » s’adresse aux doctorant(e)s et postdoctorant(e)s qui souhaitent participer activement aux sessions de discussion. Chaque participant(e) est invité(e) à présenter un texte littéraire ou documentaire à travers lequel il/elle animera la conversation et la comparaison dans une perspective comparative et interdisciplinaire sur les diverses figurations des « mondes gras ». Ce sera aussi l’occasion de lire ou de relire et de discuter de certains écrits critiques fondamentaux de Piero Camporesi, Michel Jeanneret, Samuel Kinser, Massimo Montanari et d’autres. La bibliographie sera collectée et distribuée à l’avance pour permettre à chacun(e) une préparation adéquate. Les langues de travail seront l’anglais, l’italien et le français.

Les propositions, y compris une lettre de motivation de maximum 600 mots précisant le domaine d’intérêt du candidat/de la candidate, doivent être envoyées avant le 14 avril 2021 à l’adresse suivante : colbertaldo@em.uni-frankfurt.de. La publication d’un volume collectif est prévue à la suite d’un processus d’examen des contributions préparées et livrées après l’atelier. L’événement est organisé par Christine Ott, professeure des universités, et Roberta Colbertaldo, docteure en littérature italienne, dans le cadre du projet DFG « Mondes gras. Discours utopiques et anti-utopiques sur l’alimentation et le corps à l’époque prémoderne (France, Italie) » de l’Institut des langues et littératures romanes de l’Université Goethe de Francfort (https://fettewelten.hypotheses.org/).

---

Call for participants al workshop internazionale “Mondi grassi. Golosi e fannulloni nel Medioevo e nel Rinascimento”

8-11 settembre 2021, Università Goethe di Francoforte (videoconferenza)

Termine per la presentazione delle proposte: 14 aprile 2021

I “mondi grassi” comprendono paesi immaginari e situazioni reali che si contraddistinguono per la golosità e l’ingordigia diffuse. Trovano espressione in manifestazioni collettive, festive o rituali e si configurano nei testi letterari soprattutto nelle forme della “cuccagna” e del “carnevale”. Nelle rappresentazioni della cuccagna, il motivo alimentare è legato ad altri temi come la liberazione dal lavoro, l'indipendenza dai valori economici e la libertà sessuale. I testi sul carnevale mettono in scena il potere sovversivo di eventi che mirano al cambiamento o che provocano un temporaneo rovesciamento dell’ordine sociale. La complessità e la polisemia delle rappresentazioni dei mondi grassi dalle loro prime comparse nel dodicesimo secolo fino all’inizio del Settecento sono l’argomento di questo workshop internazionale.

Racconti popolari, farse, commedie, poemi eroicomici, resoconti di viaggio parodici, ma anche trattati medici, ricettari e sermoni contengono numerosi riferimenti alla fantasia dell’abbondanza alimentare. Attraverso una prospettiva interdisciplinare nell’analisi di questi testi si intende esaminare la relazione tra cibo e corpo, tra rituale e sovversione, e il ruolo delle prescrizioni alimentari, della morale e della medicina nel sistema di valori dell’epoca premoderna. Di seguito alcuni possibili punti di discussione:

- quali motivi sono costitutivi del carnevale e della cuccagna nei testi del Medioevo e del Rinascimento? si modificano nel tempo?

- quali sistemi di valori vengono trasmessi?

- come viene descritta l’abbondanza di cibo e qual è il ruolo del cibo in questi testi? il motivo viene proposto in relazione ad altri elementi di tipo sessuale, morale, medico o economico?

- quali sono le relazioni tra i contesti storici e le varie rappresentazioni dei “mondi grassi”?

Nei quattro pomeriggi dedicati al workshop, che si svolgerà nel formato di un webinar tramite Zoom, verranno presentate diverse relazioni tenute da studiosi affermati nell’ambito degli studi letterari e della storia dell’alimentazione. Tra i relatori che hanno accettato l’invito, Allen J. Grieco, Bertrand Marquer, Francesca Pucci Donati, Florent Quellier e Timothy Tomasik. La presente “call” è indirizzata a dottorandi/e e dottori/esse di ricerca che vogliano partecipare attivamente alle sessioni di discussione. A ognuno/a dei/delle partecipanti si chiede di presentare un testo letterario o documentario attraverso il quale sia possibile animare la conversazione e il confronto in ottica comparatistica e interdisciplinare sulle rappresentazioni dei “mondi grassi”. Ci sarà inoltre la possibilità di leggere o rileggere e discutere alcuni testi critici fondamentali di Piero Camporesi, Michel Jeanneret, Samuel Kinser, Massimo Montanari e altri. La bibliografia verrà raccolta e distribuita in anticipo per consentire a tutte/tutti una preparazione adeguata. Le lingue di lavoro saranno inglese, italiano e francese.

Le proposte, composte da una lettera di motivazione di massimo 600 parole che chiarisca l’ambito di interesse della/del candidata/o, dovranno essere inviate entro il 14 aprile 2021 al seguente indirizzo: colbertaldo@em.uni-frankfurt.de. È prevista la pubblicazione di un volume collettaneo in seguito a un processo di revisione dei contributi approntati e consegnati dopo il workshop. L'evento è organizzato dalla Prof.ssa Christine Ott e dalla Dr.ssa Roberta Colbertaldo nell’ambito del progetto DFG “Mondi grassi. Discorsi utopici e anti-utopici sul cibo e sul corpo in epoca premoderna (Francia, Italia)” dell’Istituto di Lingue e Letterature Romanze dell’Università Goethe di Francoforte (https://fettewelten.hypotheses.org/).

---

Call for participants to the international workshop “Fat Worlds. Feasters and Loafers in the Middle Ages and Early Modern Times”

8-11 September 2021, Goethe-University of Frankfurt (webinar)

Deadline: 14th April 2021

“Fat worlds” include imaginary countries and real situations characterized by widespread gluttony and greed. They find expression in collective, festive and ritual experiences and in literary texts, in particular taking the form of Cockaigne and Carnival. In the representations of Cockaigne, the food motif is linked to other themes such as liberation from work, independence from economic values, and sexual freedom. The Carnival texts stage the subversive power of events that aim at reversal or that cause a temporary overthrow of the social order. The complexity and polysemy of representations of “fat worlds” from their first appearance in the twelfth century to the beginning of the eighteenth century, will be the subject of this international workshop.

Popular tales, farces, comedies, heroic poems, parodic travelogues, and also medical treatises, cookbooks and sermons contain numerous references to the fantasy of food abundance. Through an interdisciplinary perspective, we would like to examine these texts with regard to the relationship between food and the body, between ritual and subversion, and to the role of dietary prescriptions, morality and medicine in the value system of the pre-modern era. Possible points of discussion are as follows:

- What are the constituent motifs of Carnival and Cockaigne? Do they change over the centuries?

- What value systems do they convey?

- How is food abundance described and what does it imply? Is the motif proposed in relation to sexual, moral, medical or economic elements?

- What relationships can we establish between historical situations and the spread of representations of “fat worlds”?

Over the four afternoons of the workshop, which will take place in the format of a Zoom webinar, various lectures will be given by established scholars in the fields of literary studies and food history. Allen J. Grieco, Florent Quellier, Bertrand Marquer, Timothy Tomasik and Francesca Pucci Donati are among the speakers who have accepted the invitation. This call is addressed at PhD students and post-doctoral researchers who wish to actively participate in the discussion sessions. Each participant is requested to present a literary or documentary text that can be used to animate the conversation and the comparative and interdisciplinary discussion of representations of “fat worlds”. There will also be an opportunity to read or reread and discuss some fundamental critical texts by Piero Camporesi, Michel Jeanneret, Samuel Kinser, Massimo Montanari and others. All the texts will be collected and distributed in advance to allow everyone adequate preparation time. The working languages will be English, Italian and French.

Proposals, including a motivation letter of no more than 600 words clarifying the candidate's field of interest, should be sent by 14 April 2021 to the following address: colbertaldo@em.uni-frankfurt.de. The publication of an edited volume is envisaged following a review process of the contributions prepared and submitted after the workshop. The event is organized by Prof. Christine Ott and Dr. Roberta Colbertaldo within the DFG project “Fat Worlds. Utopian and anti-utopian discourses on food and the body in pre-modern times (France, Italy)” at the Institute of Romance Languages and Literature of the Goethe University in Frankfurt (https://fettewelten.hypotheses.org/).