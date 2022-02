Université

Appel Meridian critic: La culture pop dans le post-communisme et au-delà



La culture pop occidentale a été l’un des facteurs culturels qui ont contribué de manière significative à la chute du rideau de fer en 1989. L’industrie de la musique pop et de la vidéo, les films hollywoodiens, les produits commerciaux (jeans Levi’s, baskets Adidas ou Nike, Coca Cola), les magazines de mode, etc. étaient, pour les Européens de l’Est, des incarnations du rêve de liberté et de prospérité. On peut donc dire que la culture pop occidentale était subversive par rapport au camp communiste. La situation dans la période post-communiste est différente, la culture pop devenant la culture dominante. Au cours des trente dernières années, les transformations ont été majeures et diverses. Elles ont conduit à une aggravation de la crise de la «haute culture», à un déclin spectaculaire de l’audience de la culture pop locale ou à l’imposition de nouvelles tendances culturelles ayant un impact mondial. On peut parler d’une influence de la culture pop occidentale sur la musique roumaine (de nouvelles tendances musicales telles que le hip hop ont émergé), mais aussi sur la littérature, la génération née après 2000 étant notamment très influencée par ce type de culture. Ces transformations ont également conduit à l’émergence de nouvelles institutionnalisations et pratiques sociales propres à la société de consommation : l’acuisition de nouveaux sens par l’environnement urbain à travers la publicité, le développement de la culture des centres commerciaux, du pique-nique et du tourisme automobile. L’expansion mondiale de l’Internet n’a fait qu’accroître l’influence de la culture pop au-delà des sources de transmission nationales : la télévision et les autres médias locaux. Elle a conduit à l’émergence des réseaux sociaux en ligne et a profondément influencé la culture des jeunes.



Meridian critic publiera des articles présentant de nouvelles approches interdisciplinaires dans les domaines thématiques suivants :

- l’influence de la culture pop sur la littérature et les autres domaines culturels (musique, art, cinéma, etc.) ;

- la culture pop en tant que discours (aspects axiologiques, idéologiques, etc.), transformations au cours des 30 dernières années, hybridation de la culture pop dans le post-communisme ;

- médias, publicité et culture pop dans le post-communisme ;

- paradigmes discursifs «post» : postcommunisme, postcolonialisme, postmodernisme.



Les articles peuvent être rédigés en roumain, anglais, français ou allemand. Les communications (7000 mots maximum), accompagnées d’un résumé en anglais (200 mots maximum) et d’une courte présentation de l’auteur (une notice biographique de 400 mots maximum) doivent être envoyées à mircea_a_diaconu@hotmail.com et meridian.critic.flsc@gmail.com. Pour plus de détails sur les règles et le style d’écriture, veuillez respecter les exigences figurant sur le site web de la revue : http://meridiancritic.usv.ro/index.php?page=norme-de-redactare. Date limite de soumission des articles complets : 31 mars 2022.