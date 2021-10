Appel de textes/Call for PapersMémoires du livre/Studies in Book Culture, vol. 26-2, Fall/automne 2022

“Exploring Transnational Dimensions of Activism in Contemporary Book Culture”

Edited by Beth le Roux (University of Pretoria, South Africa), Rachel Noorda (Portland State University, USA)

and Corinna Norrick‑Rühl (University of Muenster, Germany)

“A is for Activist” is the title of a best‑selling children’s board book, published in 2013 by Innosanto Nagara. This small book amplifies a large message: books can catalyze change. Publishing has both supported and hampered progressive political and social change, in a variety of international contexts. Activism in publishing is also transnational because national contexts and identities matter, but they exist within a transnational network with unequal power dynamics and “literary capital” (Casanova 2004). Building on ideas of “print activism” in the long twentieth century (Schreiber 2013), this special issue is dedicated to furthering our understanding of activism in the contemporary publishing industry – and in the research thereof. This issue aims to take activism and power dynamics as an organizing theme, looking at cultures of authorship, reading, publishing, and bookselling through an activist lens. In the footsteps of researchers who have recently examined topics of diversity and activism, such as libraries and global activism (Frances 2020), race and young adult literature (Ramdarshan Bold 2019), queer blogging and archiving (Rak 2005; Przybylo 2014), sexual harassment at international book fairs (Squires and Driscoll 2018), fan activism (Wang and Zhang 2017), and itinerant bookselling in developing economies (Opoku‑Amankwa, Kande Mahama and Ry‑Kottoh 2012), this issue seeks scholarship that explores and interrogates power dynamics in twenty‑first century book studies, with a particular emphasis on transnational contexts and connections. We are soliciting submissions that examine activism “as a form of power that structures and delimits experience” (Travis 2008), and we encourage contributors to think about forms of transnational protest and global activism (della Porta/Tarrow 2005).

This thematic issue seeks essays on the following themes:

Theoretical engagement : Which theoretical work lends itself to activist publishing studies and how can we rethink traditional book studies models through an activist lens (e.g. collapsing the communications circuit, cf. Levy 2014)? How can we push the field of book studies to listen, re‑think disciplinary assumptions, and engage in new ways?

: Which theoretical work lends itself to activist publishing studies and how can we rethink traditional book studies models through an activist lens (e.g. collapsing the communications circuit, cf. Levy 2014)? How can we push the field of book studies to listen, re‑think disciplinary assumptions, and engage in new ways? Progressive political and social movements : How does publishing operate in contexts of repression? In what ways have publishing platforms been used to promote (or hinder) progressive causes?

: How does publishing operate in contexts of repression? In what ways have publishing platforms been used to promote (or hinder) progressive causes? Diversity and bibliodiversity : What are the obstacles and drivers (institutional, political, economic, cultural) which contribute to publishing’s diversity deficit? Which forms of activism can or do support bibliodiversity in the industry (Audet/Jeannotte 2011; Noël 2021)?

: What are the obstacles and drivers (institutional, political, economic, cultural) which contribute to publishing’s diversity deficit? Which forms of activism can or do support bibliodiversity in the industry (Audet/Jeannotte 2011; Noël 2021)? Activism and identity : How is contemporary book culture used as a platform for identity‑based activism (Indigenous, LGBTIQA+, elders, ethnicity, disability, migrants, refugees, youth, students, gender, language, etc.)? How do authors, translators, publishers, booksellers and cultural intermediaries such as reviewers, bloggers, bookstagrammers, as well as readers, contribute to making under‑represented groups visible and heard? What are best‑practice examples of gatekeepers amplifying the voices of marginalized people, and to what effect?

: How is contemporary book culture used as a platform for identity‑based activism (Indigenous, LGBTIQA+, elders, ethnicity, disability, migrants, refugees, youth, students, gender, language, etc.)? How do authors, translators, publishers, booksellers and cultural intermediaries such as reviewers, bloggers, bookstagrammers, as well as readers, contribute to making under‑represented groups visible and heard? What are best‑practice examples of gatekeepers amplifying the voices of marginalized people, and to what effect? Media forms : How does the media form (audiobook, ebook, print, blog, wiki, shared document, etc.) impact activism? Which digital and nontraditional forms of publishing (zines, collaborative, self‑publishing etc.) lend themselves to activist publishing activities and why?

: How does the media form (audiobook, ebook, print, blog, wiki, shared document, etc.) impact activism? Which digital and nontraditional forms of publishing (zines, collaborative, self‑publishing etc.) lend themselves to activist publishing activities and why? Transnationalism: Which national, transnational or global contexts play into bibliodiversity (and/or the lack thereof)? How and when do we move beyond a narrow focus on national contexts, to transnational communities and support? What aspects of international power dynamics continue to affect the publishing industries in developing economies?

In line with the broad understanding of twenty‑first century book studies set out by Stevie Marsden and Rachel Noorda in Book History (2019), we welcome viewpoints that incorporate new methodologies, engage with theories from other disciplines, and widen the scope of traditional book‑related research. We are interested particularly in hearing from scholars from underrepresented groups and countries as its own piece of twenty‑first century book studies activism to amplify the voices of scholars who are not always heard within the book history community.

Abstracts for papers in either French or English of approximately 250 words and a short biographical note should be sent to Beth le Roux, Rachel Noorda and Corinna Norrick‑Rühl (via Birgit Hötker‑Bolte, hotkerb@uni‑muenster.de) by December 1st, 2021. The editorial committee will inform authors of its decision by December 15, 2021. Selected contributors will be required to submit their full article (circa 8000 words) before May 1st, 2022 for peer review. Final versions are to be submitted by September 15, 2022 at the latest.

*

Les dimensions transnationales de l’activisme dans la culture contemporaine du livre

Sous la direction de Beth le Roux (Université de Prétoria, Afrique du Sud), Rachel Noorda (Université d’État de Portland, États‑Unis) et Corinna Norrick‑Rühl (Université de Münster, Allemagne)

A is for Activist est le titre d’un livre pour enfants à succès publié en 2013 par Innosanto Nagara. Ce petit livre cartonné véhicule un message fort : les livres peuvent être des catalyseurs de changement. Le monde de l’édition a tantôt facilité, tantôt entravé le progrès politique et social dans divers contextes internationaux. L’activisme en édition a certainement une dimension transnationale : si les facteurs nationaux et identitaires doivent être pris en compte, reste qu’ils s’inscrivent dans un réseau transnational présentant des inégalités de pouvoir et de « capital littéraire » (Casanova 2004). Ce numéro spécial puise son inspiration dans « l’activisme imprimé » qui s’est développé dans le long xxe siècle (Schreiber 2013) pour proposer une réflexion sur l’activisme qui a cours aujourd’hui dans l’industrie de l’édition, et sur les recherches qui s’y rapportent.

Organisé autour du thème de l’activisme et des dynamiques de pouvoir, le présent numéro examinera sous cet angle les cultures propres à la profession d’auteur ou d’autrice, au lectorat, à l’édition et à la diffusion. Dans la foulée des recherches récentes qui abordent la diversité et l’activisme — notamment l’activisme international des bibliothèques (Frances 2020), les questions raciales dans la littérature pour jeunes adultes (Ramdarshan Bold 2018), les blogues et les archives queers (Rak 2005 ; Przybylo 2014), le harcèlement sexuel dans le contexte des salons internationaux du livre (Squires et Driscoll 2018), l’activisme fan (Wang et Zhang 2017) ainsi que la participation des vendeuses et vendeurs de livres itinérants aux économies en voie de développement (Opoku‑Amankwa, Kande Mahama et Ry‑Kottoh 2012) —, nous sollicitons des articles qui explorent et interrogent les dynamiques de pouvoir dans le champ des études sur le livre et l’édition au xxie siècle. Une attention expresse sera dévolue aux contextes transnationaux et aux connexions transnationales. Ainsi, nous invitons les collaborateurs et collaboratrices à voir l’activisme comme « une forme de pouvoir qui structure et délimite l’expérience » (Travis 2008) et à réfléchir aux diverses formes que peuvent prendre la protestation et l’activisme transnationaux (della Porta/Tarrow 2005).

Voici des exemples de sujets liés à la thématique choisie :

L’engagement théorique : Quels travaux théoriques se prêtent le mieux à la recherche sur activiste éditorial ? Comment voir sous un nouveau jour les modèles théoriques normalement utilisés en histoire du livre et de l’édition — peut‑être en brouillant le circuit de la communication (Levy, 2014) ? Comment amener le champ des études sur le livre à être à l’écoute, à repenser ses impensés disciplinaires et à s’engager dans de nouvelles voies?

Quels travaux théoriques se prêtent le mieux à la recherche sur activiste éditorial ? Comment voir sous un nouveau jour les modèles théoriques normalement utilisés en histoire du livre et de l’édition — peut‑être en brouillant le circuit de la communication (Levy, 2014) ? Comment amener le champ des études sur le livre à être à l’écoute, à repenser ses impensés disciplinaires et à s’engager dans de nouvelles voies? Les mouvements politiques et sociaux progressistes : Comment réagit le milieu de l’édition en contexte de répression politique ? De quelle façon les plateformes d’édition ont‑elles été utilisées pour soutenir les causes progressistes (ou pour leur faire obstacle)?

Comment réagit le milieu de l’édition en contexte de répression politique ? De quelle façon les plateformes d’édition ont‑elles été utilisées pour soutenir les causes progressistes (ou pour leur faire obstacle)? La diversité et la bibliodiversité : Quels facteurs (institutionnels, politiques, économiques, culturels) contribuent au manque de diversité dans le monde de l’édition? Quelles formes d’activisme seraient le plus en mesure de soutenir la bibliodiversité dans le monde du livre (Audet/Jeannotte 2011 ; Noël 2021) ?

Quels facteurs (institutionnels, politiques, économiques, culturels) contribuent au manque de diversité dans le monde de l’édition? Quelles formes d’activisme seraient le plus en mesure de soutenir la bibliodiversité dans le monde du livre (Audet/Jeannotte 2011 ; Noël 2021) ? L’activisme identitaire : Comment la culture du livre contemporaine peut‑elle donner lieu à l’activisme identitaire (par ex. pour les personnes autochtones, LGBTIQA+, âgées, appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques, migrantes ou réfugiées, ayant un handicap ou une incapacité, jeunes, aux études, dont l’identité de genre est non normative) ? Comment les auteurs et autrices, les traducteurs et traductrices, les diffuseurs, les libraires et les intermédiaires culturels (qui produisent les critiques, les blogues, les publications sur les réseaux sociaux) et les lecteurs et lectrices… contribuent à ce que les groupes sous‑représentés soient davantage vus et entendus ? A‑t‑on des exemples des pratiques permettant aux personnes marginalisées de faire valoir leurs intérêts ? Dans quelle mesure ces pratiques sont‑elles efficaces ?

Comment la culture du livre contemporaine peut‑elle donner lieu à l’activisme identitaire (par ex. pour les personnes autochtones, LGBTIQA+, âgées, appartenant à des minorités ethniques ou linguistiques, migrantes ou réfugiées, ayant un handicap ou une incapacité, jeunes, aux études, dont l’identité de genre est non normative) ? Comment les auteurs et autrices, les traducteurs et traductrices, les diffuseurs, les libraires et les intermédiaires culturels (qui produisent les critiques, les blogues, les publications sur les réseaux sociaux) et les lecteurs et lectrices… contribuent à ce que les groupes sous‑représentés soient davantage vus et entendus ? A‑t‑on des exemples des pratiques permettant aux personnes marginalisées de faire valoir leurs intérêts ? Dans quelle mesure ces pratiques sont‑elles efficaces ? Les supports médiatiques : En quoi le type de support médiatique (livre audio, livre numérique, livre imprimé, blogue, document partagé sur une plateforme numérique, etc.) a‑t‑il une incidence sur l’activisme ? Quels médias numériques et non traditionnels (zines, projets collaboratifs, autopublication, etc.) se prêtent le mieux à l’édition activiste, et pourquoi ?

En quoi le type de support médiatique (livre audio, livre numérique, livre imprimé, blogue, document partagé sur une plateforme numérique, etc.) a‑t‑il une incidence sur l’activisme ? Quels médias numériques et non traditionnels (zines, projets collaboratifs, autopublication, etc.) se prêtent le mieux à l’édition activiste, et pourquoi ? Le transnationalisme : Quels contextes nationaux, transnationaux et internationaux contribuent le plus à la bibliodiversité (ou à son absence) ? Quand et comment passe‑t‑on d’une perspective axée sur les contextes nationaux à une perspective plus large axée sur les communautés transnationales et sur la solidarité transnationale ? Quels aspects des dynamiques de pouvoir internationales continuent de miner l’industrie de l’édition dans les économies en voie de développement ?

Le livre Book History (2019), écrit par Stevie Marsden et Rachel Noorda, apporte un éclairage sur le domaine de l’édition et du livre au xxie siècle. Dans ce sillage, nous accueillons les méthodologies inédites et les théories issues d’autres disciplines et qui ouvrent les horizons de la recherche sur le livre et l’édition. Nous sommes particulièrement intéressés d’entendre ce qu’ont à dire les universitaires venant de groupes ou de nations sous‑représentés afin de faire davantage entendre leur voix au sein de la communauté des historiens et historiennes du livre.

Veuillez faire parvenir un résumé de votre proposition (environ 250 mots) en français ou en anglais ainsi qu’une courte note biographique à l’attention de Beth le Roux, Rachel Noorda et Corinna Norrick‑Rühl (par l’entremise de Birgit Hötker‑Bolte, hotkerb@uni‑muenster.de) au plus tard le 1er décembre 2021. Le comité de rédaction informera les auteurs et autrices de sa décision d’ici le 15 décembre 2021.

Les collaborateurs et collaboratrices dont les propositions ont été retenues devront soumettre un article d’environ 8 000 mots avant le 1er mai 2022 pour l’étape de révision par les pairs. La version définitive devra être soumise au plus tard le 15 septembre 2022.

