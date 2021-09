Djelfa

Présentation

Didaskein est une revue internationale semestrielle éditée par la faculté des lettres, des langues et des arts de l'université Ziane Achour de Djelfa (Algérie). Disponible en open access, la revue est dédiée essentiellement à la recherche en didactique des langues et des cultures. Elle publie également des articles dont les problématiques s'inscrivent en sociolinguistique, en analyse du discours, en linguistique cognitive, en sciences du texte littéraire et en traduction. Didaskein vise principalement à susciter et à alimenter les débats concernant les enjeux liés à l'enseignement et à l'apprentissage des langues étrangères et à faire connaître les travaux de chercheurs et jeunes chercheurs dans ce domaine. Elle privilégie les contributions mettant l'accent sur les dimensions plurilingues, pluriculturelles et pluridisciplinaires rédigées en français, en anglais et en espagnol. Deux numéros sont prévus chaque année (juillet et décembre).

Langues de rédaction

Français, anglais et espagnol.

Modalités de Soumission

Les propositions d’article sont à envoyer via Algerian Scientific Journal Plateform.

Le processus de soumission passe par la création d’un compte ASJP.

Contacter la revue par email : didaskeinjournal@gmail.com

Important

Les propositions d’article doivent être rédigées dans la feuille de style de la revue (Template) téléchargeable à partir de la rubrique « Instructions aux Auteurs ».

Les contributeurs sont invités à bien lire le « Guide aux Auteurs » pour se renseigner sur la politique de la revue et le processus d’évaluation.

Dates à retenir

Date limite de soumission : 20 novembre 2021

Mise en ligne du numéro : 31 décembre 2021

Consignes aux auteurs

Tout manuscrit doit satisfaire aux indications ci-dessous :

Le nombre de pages doit varier de 10 à 18 pages, interligne 1.15, Gill sans MT 12. Les titres des sections Gill Sans MT 14 gras. Le titre centré 18 gras, en anglais centré 16 italique.

Prénom(s) et nom(s) des auteurs, affiliation, email, alignés à droit Gill sans MT 12 gras

Résumé et mot clés (entre 3 et 5), Abstract and Key words, Gill Sans MT, 12, interligne 1.

Les titres des sections Gill sans MT, 14 gras

Espacement des paragraphes, avant, après 6 pt.

Citations courtes (moins de 4 lignes) intégrées au corps du texte entre guillemets et en italique

Citations longues séparées du corps du texte avec un retrait de 2.5, interligne 1.

Exemple:

La linguistique est l'étude formelle de la langue. Ses principales sous-disciplines sont : la syntaxe, l'étude de la structure des phrases ; la sémantique, l'étude du sens; la pragmatique, l'étude du sens dans le contexte; la morphologie, l'étude de la structure des mots; la sociolinguistique, l'étude du langage dans son contexte social; phonologie (Ogden, 2009: 1).

La revue adopte les notes de fin d’article.

Les références sont à noter selon la norme APA.

Clanet, J. (2001). «Etude des organisateurs des pratiques enseignantes à l'université». Revue des Sciences de l'Education, 27, pp.327-352

Fournier, J-M, (2013). Histoire des théories du temps dans les grammaires françaises. ENS éditions.

Morandi, F. et La Broderie, R. (2006). Dictionnaire de pédagogie. Paris: Nathan.

Président d'honneur de la Revue

Pr. ELHADJ AILAM, Recteur de l'Université de Djelfa

Rédacteur en chef

Dr. Djelloul HABOUL (U. Djelfa-Algérie)

Rédacteur en chef adjoint

Ameur LAHOUAL (U. Djelfa-Algérie)

Comité éditorial

Nabila BENHOUHOU (ENS de Bouzaréah-Alger)

Jean-Marc DUFAYS (U C Louvain- Belgique)

Cristina UNGUREANU (U. Pitesti- Roumanie)

Hedia ABDELKEFI (U. El Manar-Tunis)

Amina ABDAT (U. East of London- Angleterre)

Ali BECETTI (ENS de Bouzaréah-Alger)

Mireille ABEME NDONG (ENS Libreville- Gabon)

Zineb SEDDIKI (U. Djelfa-Algérie)

Selim YILMAZ (U. Marmara-Turquie)

Chiheb BESRA (U. Médéa-Algérie)

Hicham BOUKHECHBA (U. Djelfa-Algérie)

Houda AKMOUN (U. Blida 2- Algérie)

Hadjira MEDANE (U. Chlef-Algérie).

Comité scientifique