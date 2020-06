PRISMI nouvelle série,

n. 2 (2021) et n. 3 (2022)

revue du Département d’Italien de l’Université de Lorraine

Dirigée par Elsa Chaarani et Giuseppe Sangirardi

PRÉSENTATION

A compter de 2020, PRISMI, revue d’études italiennes fondée en 1996 par Bruno Toppan et émanant de la section d’Italien de l’Université de Lorraine, fera l’objet d’une double publication, en volume papier et désormais aussi en ligne, sur le portail de l’éditeur Chemins de tr@verse (une demande est en cours pour la mise en ligne sur le portail open edition).

Parallèlement, PRISMI fait peau neuve dans son organisation interne et sa structure pour mieux s’accorder avec le paysage universitaire actuel et s’aligner sur les standards scientifiques aujourd’hui reconnus.

Les parutions régulières, à cadence annuelle, comporteront désormais trois rubriques (dont deux au moins par numéro), pour mieux nourrir et valoriser le caractère traditionnellement pluridisciplinaire de la revue, en accordant une large place à la littérature italienne mais promouvant également l’ouverture de l’horizon en direction d’un comparatisme compris dans le sens le plus large et des études historiques et culturelles. La revue se divisera en trois sections :

: cette section hébergera des travaux ayant pour objet la littérature italienne, qu’il s’agisse d’analyse de textes singuliers ou d’enquêtes sur des thématiques plus ou moins étendues(littérature comparée, intertextualités, traduction) : cette section hébergera des travaux portant sur la langue et la littérature italiennes en relation avec d’autres langues et littératures du présent ou du passé, dans les optiques propres à la traductologie, la littérature comparée, la philologie romane, la philologie tout court.: cette section hébergera des travaux explorant l’ensemble des facettes de l’histoire et de la culture italiennes, du théâtre à l’opéra, de l’histoire de l’art au cinéma, de la sociologie au sport, de la musique à la philosophie ou à la politique.

CONTRIBUTIONS

Pour les números 2 et 3 vous pouvez envoyer à l’adresse de la rédaction :

lis-revue-prismi@univ-lorraine.fr

Une proposition d’article (un titre et dix à vingt lignes décrivant le contenu) pour le n. 2 (parution en 2021) au plus tard le 15 septembre 2020 (si votre proposition est retenue, l’article sera à remettre pour le 30 octobre au plus tard)

Une proposition d’article (un titre et dix à vingt lignes décrivant le contenu) pour le n. 3 (parution en 2022) au plus tard le 31 janvier 2021 (si votre proposition est retenue, l’article sera à remettre le 30 avril au plus tard).

Les langues acceptées sont le français, l’italien et l’anglais.