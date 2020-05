Appel à contributions – Numéro spécial

« Situer les masculinités »

Simone de Beauvoir Studies 32.2

Rédacteurs invités : Todd W. Reeser et Kaliane Ung

Date limite : 1 mars 2021

Nouvelle branche des études du genre, les Critical Studies on Men and Masculinities (CSMM) ou les études de la masculinité continuent d’être profondément nourries par la pensée féministe. Ce numéro spécial souhaite faire entrer le corpus et l’héritage de Beauvoir en conversation avec les études de la masculinité, en partant des axes de réflexion suivants : de quelle manière Beauvoir théorise-t-elle la masculinité des hommes ou des femmes ? Les hommes sont-ils « nés » hommes ou le deviennent-ils ? Qu’en est-il de la masculinité de Sartre ? Quelle est l’influence de Beauvoir sur les études de la masculinité ?

Nous accueillons également les travaux sur les études de la masculinité qui ne se penchent pas uniquement sur Beauvoir. Pour ce numéro spécial des Simone de Beauvoir Studies (32.2, octobre 2021), nous acceptons des articles de 7000–8000 mots (en anglais ou en français) traitant de la question de la masculinité.

*

Les articles doivent être soumis à la revue avant le 1er mars 2021 sur la plateforme numérique www.editorialmanager.com/sdbs en respectant les consignes aux auteur.trice.s.

Tous les textes seront lus par des évaluateur.trice.s anonymes. Les articles non sélectionnés pour ce numéro pourront être considérés pour d’autres numéros à venir.

Pour la modalité de soumission des textes, ils doivent être anonymisés. Notre guide d'anonymisation n'est disponible qu'en anglais pour l'instant (via ce lien):

https://brill.com/fileasset/downloads_products/SdBS_Anonymization_Guidelines_9-1-19.pdf

Plus d’informations sur www.brill.com/sdbs