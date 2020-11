Tabriz

Appel à contributions

Recherches en Langue et Littérature Françaises (RLLF) est une revue littéraire semestrielle publiée par le Département du Français à l’Université de Tabriz (Iran). Depuis sa création, il y a 14 ans, cette revue a essayé de diffuser les travaux des chercheurs en langue et littérature françaises, et elle a été indexée dans les bases de données nationales et internationales (DOAJ, ISC, Scientific Indexing Services (SIS), Civilica, Google Scholar) et est accréditée à la fois par le ministère de la Science, de Recherches et de la Technologie iranien et par l’Université de Tabriz.

Dans l’esprit de diffuser des travaux de recherche de qualité, mais aussi pour offrir un espace de dialogue avec les collègues dans les autres universités, iraniennes et internationales, partageant nos centres d’intérêt, nous vous invitons à nous envoyer au plus tard le 1 Avril 2021 des contributions inédites dans le domaine d’études littéraires, linguistiques, didactiques, les études sur la traduction, mais aussi la peinture, le cinéma et d’autres domaines artistiques dans leur rapport avec la littérature française. Notre comité scientifique lira avec le plus grand intérêt vos contributions.

Les articles soumis sont à envoyer uniquement par voie électronique via le site Web de la revue : http://france.tabrizu.ac.ir/