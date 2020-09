Appel à contribution « varia » pour le numéro 6 de la revue apropos [Perspektiven auf die Romania]

La revue en ligne apropos [Perspektiven auf die Romania] (www.apropos-romania.de) ouvre un numéro varia (Nr. 6, été 2021).

Créée en 2018, la revue apropos [Perspektiven auf die Romania] est une revue multilingue, pluri- et interdisciplinaire en libre accès. En plus des domaines classiques de la linguistique, de la littérature et de la culture, la revue rend compte de l’histoire, de la société, des idées, de l’art (contemporain) et des événements politiques à travers des contributions écrites et divers supports digitaux novateurs. La revue a pour objectif de réunir les branches traditionnelles de la philologie romane dans une perspective philologique globale, d’élargir en parallèle son propos vers les sciences humaines et d’intégrer d’autres disciplines (disciplines voisines, démarche d’interdisciplinarité) — comme les études sectorielles (Area Studies), les études sur la culture visuelle, sur les médias et le théâtre, les études queer et sur le genre, les études régionales, mais aussi l’histoire, la philosophie ou les sciences politiques. Elle vise ainsi à éclairer les différentes facettes des espaces de langues romanes. Le site de la revue est disponible en allemand, français, espagnol et anglais.

Pour la préparation de son numéro 6, apropos [Perspektiven auf die Romania] encourage les chercheur.e.s à proposer toute contribution s’inscrivant dans les perspectives proposées par la revue. Les langues de publication sont, en plus de l’allemand et de l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien et le portugais. En plus des articles traditionnels évalués anonymement par des pairs, la revue encourage aussi la soumission de formats plus libres: essai, présentation de projets de recherche et de publication en cours (« atelier »), compte rendu individuel ou multiple, entretien avec des chercheur.e.s, artistes ou auteur.e.s, édition ou traduction de textes inconnus ou oubliés (« Objets trouvés ») et présentation d’œuvres contemporaines (« espace contemporain »).

Le site de la revue détaille les différents formats de contribution (https://journals.sub.uni-hamburg.de/apropos/beitragsformate) comme les consignes aux auteur.e.s (https://journals.sub.uni-hamburg.de/apropos/guidelines).

Le comité de rédaction invite donc à l’envoi de propositions de contribution jusqu’au 15 octobre 2020 (redaktion@apropos-romania.de) et examinera avec plaisir toute proposition répondant aux perspectives encouragées par la revue. Les propositions doivent comporter les éléments suivants :

un résumé d’environ 500 mots (dans la langue de la contribution et en anglais) comportant impérativement l’objet de la recherche, la problématique et l’approche méthodologique envisagée, le cas échéant le corpus concerné ;

5 mots-clés (dans la langue de la contribution et en anglais) ;

une bibliographie indicative ;

une brève notice biographique (dans la langue de la contribution et en anglais) indiquant l’institution de rattachement, les thèmes de recherches et les principales publications ;

Calendrier :

Réception des propositions de contribution jusqu’au 15 octobre 2020 et notification aux auteur.e.s par le comité de rédaction

Réception des contributions jusqu’au 31 janvier 2021

Processus d’évaluation anonyme par les pairs (blind peer review) jusqu’au 31 mars 2021

Livraison de la version définitive de la contribution (le cas échéant amendée des révisions requises par les relecteurs) jusqu’au 31 mai 2021

Parution du numéro en ligne en été 2021

Cordialement,

Christoph Behrens, María Teresa Laorden Albendea, Joris Lehnert, Beate Kern, Stefan Serafin, coordinateurs du numéro 6

Contact : redaktion@apropos-romania.de