Paris

APPEL A CONTRIBUTIONS

L’AFHEPP (Association Française pour l'Histoire et l'Étude du Papier et des Papeteries) et l’ITEM (l'Institut des Textes et Manuscrits modernes) organisent conjointement une journée d’étude consacrée aux recherches en cours sur

« Les papiers filigranés de la période 1830-1950 »,

qui aura lieu à Paris le vendredi 8 octobre 2021.

Appel à contributions

Les papiers filigranés produits et utilisés durant la période choisie ont été peu étudiés : qu’il s’agisse de la transition entre la production artisanale et le développement de la mécanisation, des diverses techniques employées pour obtenir des empreintes dans la feuille ou encore de la diversité des papiers consommés par les écrivains et les artistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs ou graveurs.

La journée accueillera notamment des études sur corpus, qui permettent d’explorer la matérialité des œuvres littéraires, savantes ou graphiques.

Par ailleurs, il n’existe pas (du moins en France) de répertoire consacré aux filigranes postérieurs à 1830. Outre les corpus eux-mêmes, quelles sources exploiter pour dresser des inventaires de filigranes de l’ère industrielle, et en identifier les producteurs ou commanditaires (entreprise, galeriste, imprimeur…) ?

Toute étude approfondie portant sur les produits papetiers porteurs de filigranes durant cette période sera recevable. Les travaux d’étudiant.e.s et de jeunes chercheur.euse.s sont particulièrement bienvenus.

Les propositions de 350 mots maximum sont à adresser à l’AFHEPP au courriel suivant : c.laroque@free.fr avant le 1er juin 2021. La journée se composera de dix interventions en présentiel ou en ligne. Une réponse du comité de sélection sera adressée avant le 15 juin. La rencontre donnera lieu à publication.