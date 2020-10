Appel à contributions pour un ouvrage papier collectif sur la peur à paraître fin 2021

Titre provisoire du livre :

La peur : crise du siècle ?

Date prévue pour la publication : Fin 2021.

Depuis 2001 et les attentats du 11 septembre, l’humanité est entrée de manière violente dans un nouveau siècle. En effet, en moins de vingt ans, le monde a subi de nombreux bouleversements : guerres, attentats, crises écologiques, économiques, idéologiques et sanitaires… Au point de le transformer ? Probablement. Or, que nous inspire l’incertitude inhérente à tous ces changements, sinon de la peur ?

Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire qui pourra faire appel autant aux réflexes et compétences de sociologue que d’anthropologue, d’historien, d’ethnologue, de philosophe, de civilisationiste, d’économiste, de politique, de juriste, de psychologue, de psychiatre ou encore d’artiste, cet ouvrage collectif se propose d’étudier en profondeur les multiples formes que peut revêtir ce sentiment de peur, sans omettre, bien sûr, de s’intéresser à ses conséquences sociétales au présent, et, par conséquent, au futur que nous bâtissons en commun.

Peur individuelle ou collective ? Peur raisonnée ou irrationnelle ? Peur sanitaire ? Peur économique ? Politique de la peur ? Complotisme ? Déterminisme historique ? Dérives sectaires ? Idéologie de la peur ? Peur et contre-pouvoir ? Quêtes de risques extrêmes ? Pratiques à risques ? Hypocondrie ? Hygiénisme ? Éco-anxiété ?

Les articles proposés auront pour objectif une réflexion sociologique autour de l’ensemble de ces questions somme toute légitimes et évidemment non exhaustives.

Mots-clés :

Complotisme – Contre-pouvoir – Covid-19 – Éco-anxiété – Économie – Guerre – Hygiénisme – Hypocondrie – Pouvoir – Peur – Racisme – Santé publique – sida – Terrorisme

*

Modalités de soumission :

Les propositions (titre, résumé et cinq mots-clés) ne doivent pas excéder 300 mots et doivent être accompagnées des informations suivantes relatives au contributeur : nom et prénom, profession, email. Elles seront adressées aux adresses suivantes jeremie.kroubo-dagnini@univ-orleans.fr et raffael.cabin@yahoo.fr .

À envoyer avant le 15 janvier 2021.

Indiquez en OBJET : « Ouvrage collectif sur la peur ».

La date limite d’envoi des articles et les normes typographiques seront expédiées ultérieurement aux auteurs sélectionnés.

*

Directeurs d’ouvrage :

Jérémie Kroubo Dagnini est chercheur associé au Centre d’Études Politiques Contemporaines (CEPOC), composante de POLEN, à l’Université d’Orléans. JKD est spécialiste en études culturelles et postcoloniales, et l’auteur de nombreux essais et articles sociologiques sur la musique jamaïcaine et les musiques noires.

https://www.univ-orleans.fr/fr/polen/les-membres/les-membres-de-cepoc/jeremie-kroubo-dagnini