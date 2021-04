Medenine, Tunisie

Appel à contribution pour un numéro Varia de la revue " Les Annales de l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine"

Université de Gabès - Tunisie.

Créée en 2021, Les Annales de l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine, est une revue multilingue et pluridisciplinaire publiée au rythme d'un numéro par an sur une base thématique intégrant également une rubrique varia. A côté de la littérature, de la civilisation, de la linguistique et de l'Art, la revue donne place à la philosophie, à la didactique et à l'histoire.

Pour la préparation de sa première parution, le numéro 1 sera non thématique et acceptera toute contribution respectant les perspectives et les pistes proposées. Les langues de publication sont l'arabe, l’allemand, l’anglais et le français.

Le comité de rédaction appelle à l'envoi des propositions de participation jusqu’au 15 Juin 2021. Toute proposition doit obligatoirement comporter un résumé se fondant sur l’objet de la recherche, la problématique et l’approche méthodologique envisagée.

Les propositions de contribution, d’une longueur comprise entre 250 et 300 mots, et accompagnées de cinq mots-clés et d’une courte notice biographique, doivent être envoyer à l’adresse suivante:

mrevueannales@gmail.com

Dates importantes:

- L’envoi des propositions : jusqu'au 15 Juin 2021.

- Réponses après évaluation : 30 Juin 2021.

- Date limite d’envoi des articles : 30 Septembre 2021.

CALL FOR PAPERS: VARIA ISSUE OF THE JOURNAL

THE ANNALS OF THE HIGHER INSTITUTE OF HUMAN SCIENCES OF MEDENINE (AHIHSM)

UNIVERSITY OF GABES

TUNISIA

Created in 2021, The Annals of The Higher Institute of Human Sciences of Medenine aims to promote multilingual and multidisciplinary studies. It publishes high-quality and original unpublished research works once a year. The journal working areas are literature, culture, linguistics, sociology, philosophy, anthropology, art, didactic, and history.

For the preparation of its first publication, the editorial board is pleased to inform you that The AHIHSM welcomes non-thematic article submissions and accepts contributions which respect the perspectives and avenues proposed. Articles can be written in Arabic, German, English or French.

Please submit an abstract between 250 and 300 words including the title, author’s names, affiliations, contacts and a short biography to mrevueannales@gmail. com by 15 June 2021.

Important Dates:

Deadline for abstract submission :15 June 2021

Acceptance of abstracts : 30 June 2021

Submission of full papers : 30 September 2021