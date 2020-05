Appel à contribution pour le numéro 17/2020 de Synergies Pologne,

revue francophone internationale de Sciences Humaines et Sociales du GERFLINT,

intitulé : Identifier l’ironie ?

Date limite de soumission : 20 septembre 2020

Coordination :

Niziolek, Malgorzata (Université Pédagogique de Cracovie, Pologne)

Grezka, Aude (CNRS/Université Paris 13, Laboratoire LIPN, France)

Ces dernières années, l’extraction d’opinions dans les textes s’est beaucoup développée et surtout depuis l’expansion du web social (Facebook, Twitter, etc.) qui permet aux internautes de manifester leurs opinions. L’ironie en est reine. Kerbrat Orecchioni souligne que « l’ironie est de tous les tropes celui qui nage le plus volontiers dans les eaux troubles de l'ambiguïté. [...] Le sens dérivé dans l’ironie ôte toute pertinence au sens littéral : le principal intérêt de ce trope réside dans le brouillage sémantique et l’incertitude interprétative qu’il institue » (1986, p. 105). L’ironie joue donc sur l’implicite : le destinataire doit percevoir, savoir lire entre les lignes, pour comprendre que le locuteur pense le contraire de ce qu’il dit. La complexité de ce trope constitue un vrai défi pour la détection automatique. L’extraction automatique de l’ironie demande de délimiter et de définir linguistiquement ce trope.

En effet, certaines propriétés des langues naturelles constituent des obstacles au traitement automatique (inférence, figement, polysémie, etc.). Ces obstacles montrent que le langage n’est pas réductible à une machine et qu’une machine n’est pas encore susceptible de régler complètement les problèmes de modélisation du comportement humain, notamment du comportement langagier. Traiter du langage chez l’homme est un vaste projet se trouvant à l’intersection de plusieurs disciplines, sciences sociales, neurosciences, anthropologie, communication, etc. La complexité des langues naturelles, associée à la complexité du langage humain amène inévitablement à une difficulté de modélisation. Le langage figuratif pose ainsi de nombreux problèmes. Ce type de langage attribue au sens propre des énoncés des sens supplémentaires. Le lecteur ou l’interlocuteur doit donc découvrir voire déchiffrer la véritable signification. Le langage figuratif est un déplacement du sens : il superpose au sens propre des énoncés une ou plusieurs couches de sens supplémentaires, phénomène qu’on peut illustrer entre autres par l’ironie, le sarcasme, l’humour, la métaphore ou encore les jeux de mots.

Le problème de la réception et de l'interprétation est intensifié dans le cas de l'ironie. L’ironie est caractérisée par son ambiguïté et par le risque d'échec de la communication qui lui est inhérent. Or les conséquences sont importantes dans la mesure où ce qui est compris est alors le contraire de ce qu'il aurait fallu comprendre. Cette difficulté existe dans le cadre de la communication orale, malgré les nombreux signaux explicites et univoques (ton, gestes, etc.) que le locuteur peut employer pour marquer le caractère décalé de ses propos. Dans la communication écrite, l'usage de l'ironie est encore plus périlleux. Mais qu’en est-il lorsqu’elle touche la communication bien spécifique des réseaux sociaux. Les codes d’écriture sont bien différents de ceux que l’on peut trouver dans la littérature traditionnelle (poésie, roman, etc.). Quels sont les procédés linguistiques français/polonais de l’ironie ? Comment peut-on l’extraire automatiquement ?

Il existe une importante littérature sur l’ironie, tant dans la tradition rhétorique que dans les études de stylistique littéraire, sans compter les écrits dans les domaines philosophiques et psychologiques. L’ironie a fait l’objet de nombreuses études depuis Aristote ; récemment, les analyses pragmatiques (Berrendonner, 1981 ; Kerbrat-Orecchioni, 1980) ont apporté des éclairages intéressants. Malgré la justesse de ces études, l’ironie reste un phénomène complexe dont la définition est loin d’être consensuelle.

Seront donc attendus les articles visant à analyser la problématique annoncée selon plusieurs axes de la linguistique théorique et appliquée, sans que les thèmes proposés ci-dessous soient restrictifs :

Ironie et TAL

Ironie et linguistique

Ironie et traduction

Dimension rhétorique de l’ironie

Rapports entre ironie et genres de discours

*

Bibliographie indicative

*

Auteurs de la proposition :

Niziolek, Malgorzata (Université Pédagogique de Cracovie, Pologne)

Grezka, Aude (CNRS/Université Paris 13, Laboratoire LIPN, France)

*

Calendrier :

20 septembre 2020 : remise des articles

30 octobre 2020 : évaluation des articles

20 novembre 2020 : modification des articles

10 décembre 2020 : évaluation des modifications et avis de la Rédaction

Langue :

Les articles doivent être rédigés en français, en polonais ou en anglais.

Normes :

Les auteurs sont priés de prendre connaissance de la politique éditoriale générale du GERFLINT, de la politique éditoriale de la revue et de se conformer, dès l’envoi des propositions, aux consignes et aux spécifications rédactionnelles. L’ensemble de ces informations est en ligne :

https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

https://gerflint.fr/synergies-pologne/politique-editoriale

https://gerflint.fr/synergies-pologne/consignes-aux-auteurs

Les articles proposés suivront la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur : https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale

L’article finalement rédigé sera accompagné d’une brève notice résumant le profil professionnel et le parcours de recherche de l’auteur (pas plus de deux auteurs par article).

Toute proposition d’article varia (auteurs francophones de Pologne uniquement) ne portant pas sur l’axe thématique de ce numéro peut être envoyée à la Rédaction pour évaluation.

*

Les articles sont à envoyer à : synergies.pologne@gmail.com