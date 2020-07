Appel à contribution pour la revue

Les Grands Auteurs Gabonais n°3

« MAURICE OKOUMBA NKOGHE.

À L’EPREUVE DE LA NOTORIETE »

Naguère mise en minorité à cause de sa faiblesse qualitative et quantitative, la littérature gabonaise est depuis l’aperture du XXIème siècle, sortie de son isolement. Ceci grâce notamment au dynamisme des nouveaux agents culturels qui participent pleinement à densifier ces contours. En effet, Les écrivains gabonais proposent désormais des imaginaires susceptibles d’interpeller les différents spécialistes des littératures africaines et francophones. Un intérêt qui s’actualise à travers la consécration des écrivains gabonais au niveau continental. On en veut pour preuve, l’attribution du grand prix littéraire d’Afrique noire à Bessora et Jean Divassa Nyama en 2007 et 2008. L’espace littéraire gabonais est devenu un cadre de questionnements sur les problématiques contemporaines. L’un des auteurs qui représente cette vitalité poétique par sa dimension protéiforme est sans nul doute Maurice Okoumba Nkoghé. Après Jean Divassa Nyama et Bessora qui ont constitué les matrices des deux premiers numéros de la revue Les grands auteurs gabonais, Maurice Okoumba Nkoghé, l’écrivain gabonais le plus prolifique est l’objet de ce troisième numéro.

Né avant les indépendances, précisément en 1954 à Alélé, dans la province du Haut-Ogooué, Maurice Okoumba Nkoghé se distingue déjà par la qualité de son parcours scolaire et universitaire. Après son séjour à l’Université du Gabon, il passe six ans d’étude en France (Lyon) où il obtient un doctorat en Lettres modernes. De retour au pays natal, ce spécialiste d’Antoine de Saint-Exupéry intègre l’Université Omar Bongo en qualité d’enseignant de littérature française avant d’être nommé, des années plus tard, chef de département de Lettres modernes. Intellectuel remarqué pour ses compétences, le natif d’Alélé a connu une carrière extra-universitaire dense. Il a été entre autres, Conseiller Technique du Ministre de la culture (1986), Secrétaire de la Commission Nationale pour le Centre International de Civilisation Bantou (CICIBA), Conseiller chargé des affaires culturelles à la présidence de la République et Directeur de Cabinet adjoint du Premier Ministre. En dépit de ses responsabilités administratives et universitaires, Maurice Okoumba Nkoghé se révèle véritablement au grand public grâce à sa passion pour l’écriture.

Fils d’un instituteur et écrivain, c’est en tant que poète que le jeune auteur entre dans l’univers littéraire en 1979 par la publication de Paroles vives et écorchées aux Editions Arcam. Sa passion pour l’écriture va s’affirmer plus tard dans le genre romanesque par plusieurs publications qui font de lui, l’un des auteurs les plus en vue de la littérature gabonaise. Depuis les années 1980, on lui reconnait la publication de près d’une vingtaine de textes dont les plus décryptés sont les romans Siana ; La Mouche et la Glu ; La Courbe du soleil ; Le chemin de la mémoire ; Le signe de la Source ; Elo, la fille du soleil, Le rêve de Nyenzi, etc. Maurice Okoumba Nkoghé a su se faire une place singulière dans l’univers littéraire gabonais grâce à la pluralité de ses textes, la transversalité de son écriture et des consécrations nationales. Paradoxalement, ses textes, aux thématiques difficilement dissociables de son environnement social, historique et écologique semblent pâtir sur le plan international, d’un manque de visibilité. Questionner l’esthétique de Maurice Okoumba Nkoghé permettrait de mettre en relief toute la profondeur discursive de l’écrivain gabonais le plus ancien en activité. L’objectif est double. Il s’agit d’une part, de faire connaître Maurice Okoumba Nkoghé auprès d’un public plus large et d’autre part, d’examiner les modalités esthétiques de sa création littéraire.

Sans être exhaustif, les axes suivants peuvent servir de canevas de réflexion.

Maurice Okoumba Nkoghé par Okoumba Nkoghé

La question du pouvoir

Le discours social

Quête identitaire

Problématique du double

Intertextualité/Intermédialité

Femme et écriture

Les questions de réception

Okoumba Nkoghé conteur

Les questions écologiques

La figure du père

L’héritage d’Okoumba Nkoghé

Ecriture et Histoire

Etc.

*

*

