Appel à contribution pour la Revista de Estudos Literários (Revue d’Études Littéraires)

du Centre de Littérature Portugaise de l’Université de Coimbra

José Saramago : personnage et figuration »

Dans l’œuvre de l’écrivain portugais José Saramago (1922-2010), prix Nobel de Littérature en 1998, le personnage joue un rôle central, ce qui est largement confirmé par les travaux déjà consacrés à la production littéraire de ce romancier. De plus, les études portant sur le personnage ont connu un développement remarquable au cours des dernières décennies, suite à la diversification interdisciplinaire qui caractérise les recherches contemporaines en narratologie. Ce développement envisage la réflexion, dans diverses sphères, sur le personnage, en conjonction avec d’autres champs d’analyse.

La complexité de l’œuvre de Saramago, aux fortes implications sociales, idéologiques et allégoriques, ainsi que la capacité d’innovation qu’elle révèle sur le plan thématique et formel, justifient qu’un numéro de la Revista de Estudos Literários (Revue d’Études Littéraires) soit consacré au thème du personnage chez José Saramago, à l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance de cet écrivain.

Dans ce numéro, organisé par Carlos Reis, Ana Paula Arnaut et Sara Grünhagen, l’accent sera mis non seulement sur le personnage du roman, mais également sur celui du théâtre, sur celui du conte ainsi que sur sa figuration dans d’autres genres (par exemple, la chronique). En revanche, le personnage de Saramago ne « s’arrête » pas à son œuvre littéraire. Révélant une capacité de survie qui atteste de sa dynamique translittéraire, ses personnages ont motivé des transpositions intermédiatiques qui, sous divers supports et langages, les prolongent et les réinventent.

Selon ces orientations, le numéro 12 de la Revista de Estudos Literários, sous le thème « José Saramago : personnage et figuration », acceptera, pour soumission au comité de lecture, des articles portant sur les sous-thèmes suivants :

Dispositifs figuratifs du personnage chez José Saramago ; Fictionnalité et métafictionnalité du personnage chez José Saramago ; Le personnage comme symbole et comme allégorie ; Figurations du féminin chez José Saramago ; Survie et refiguration du personnage (cinéma, théâtre, peinture, opéra, caricature, bande dessinée, etc.) ; Le personnage de Saramago dans un contexte pédagogique.

Les propositions d’articles à envoyer à la Revista de Estudos Literários respecteront les directives et le calendrier suivants :

La longueur attendue est de 6 000 à 7 000 mots ; Langues acceptées : portugais, espagnol, français, italien et anglais ; Date limite de soumission : 31 juillet 2021 ; Adresse électronique à utiliser : clp@fl.uc.pt (veuillez indiquer dans l’objet de votre courriel la mention Revista de Estudos Literários, 12); Communication du résultat de l’évaluation du comité de lecture : jusqu’au 30 septembre 2021.