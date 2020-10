'Numérique, global, transdisciplinaire: inciter la recherche numérique transdisciplinaire dans la philologie romane' (appel, Congrès de la Société allemande des Romanistes, 2021)



La globalisation est considérée comme l'un des principaux mots-clé de ces dernières décennies. Le terme désigne le réseau suprarégionale croissante de divers acteurs dans différents domaines. Ce qui a conduit pendant les dernières années à une mobilité énorme des personnes, des objets, mais aussi des idées.

Ce dernier aspect en particulier a une influence significative sur la création et le transfert de connaissances et touche donc le cœur de la recherche scientifique. Le fait que la communication scientifique ait toujours été orientée vers le monde entier n'est pas nouveau, en particulier pour les sujets interdisciplinaires comme la philologie romane. Ces dernières années, cependant, la globalisation a été accompagnée par la numérisation. Ensemble elles excitent une nouvelle dynamique non seulement à la communication scientifique, mais aussi au noyau méthodologique de la science.

Dans le domaine des sciences humaines, les développements associés ont notamment donné naissance aux humanités numériques (Jannidis/Kohle/Rehbein 2017), mais touchent finalement tous les domaines de recherche :

Par exemple, les méthodes et les données numériques permettent à interroger avec des nouvelles approches. En conséquence, il existe aujourd'hui un grand éventail d'approches numériques qui enrichissent le canon méthodologique des différentes disciplines (Schöch 2017 ; Vacano 2020).

En outre, les outils numériques produisent souvent des résultats de recherche sous forme numérique qui peuvent être considérés comme des "données de la recherche" eux-mêmes. D'une part, cela soulève la question de savoir ce que l'on entend par données de la recherche (intellectuelles) en général (Schöch 2013). D'autre part, cela soulève la question des exigences et des scénarios de réutilisation des données de la recherche (AG Digitale Romanistik 2017 ; Erben/Grüter/Rohden 2018).

Enfin, la communication à propos les processus et les données de la recherche se passe plus en plus en numérique. Cela commence par la collaboration pendant le processus de la recherche et conduit à de nouveaux types de formats de publication (DHd-Arbeitsgruppe Digitales Publizieren 2016).

Les approches numériques changent les processus de la recherche et renforcent son caractère global. Ils peuvent également créer de nouvelles synergies, à la fois entre différentes domaines (transdisciplinaires) et au sein des sous-disciplines (intradisciplinaires). En ce qui concerne la phiolologie romane, les effets de la numérisation ont déjà été démontrés par diverses exemples. Thomas Krefeld a utilisé la lexicographie comme exemple pour montrer comment la numérisation peut également constituer un lien pour la recherche interdisciplinaire dans la phililogie romane et a exposé deux lignes principales : D'une part, les données de la recherche doivent être ouverts et durablement accessibles sous une forme structurée. D'autre part, cela nécessite des interfaces numérique pour assurer l'accès et l'échange de données de la recherche de manière pérenne (Krefeld 2019).

Les principes dits "FAIR", qui définissent quatre exigences pour les données de la recherche, visant à les rendre faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables par l’homme et la machine (Wilkinson/Dumontier/Aalbersberg et al. 2016 ; Kraft 2017). Les principes FAIR constituent donc une base solide pour la recherche numérique et la communication scientifique, tant pour la phililogie romane (Krefeld/Lücke 2020).

Cependant, afin d'établir une recherche transdisciplinaire à la philologie romane dans l'espace numérique, plus de questions restent à être discutées sur la base des principes FAIR :

Quelles sont les exigences de la philologie romanes à propos les données et les outils numériques imposées pour permettre une recherche transdisciplinaire ?

Quels sont les approches méthodologiques et les outils qui permettent de lancer la recherche numérique transdisciplinaire ?

Quelles sont les implications épistémologiques des données et des outils numériques, par exemple en ce qui concerne le concept d'empirisme ou des approches quantitatives en général ?

Quels sont les effets de la recherche numérique transdisciplinaire sur la (auto-)compréhension de la philologie romane ?

La section prévue vise à apporter une contribution à la discussion sur une recherche numérique transdisciplinaire dans la philologie romane en traîtant entre autres les quatre questions énumérées ci-dessus. À cette fin, nous vous demandons de participer par exemple avec, l'un des sujets suivants :

Considérations théoriques sur les approches de recherche transdisciplinaires numériques en philologie romane

Contributions sur le thème des données de la recherche liées à la philologie romane (telles que les corpus, les éditions numériques, les catalogues, l'annotation linguistique, les collections de textes, les dictionnaires)

Contributions sur l'application des approches numériques dans une perspective de la philologie romane

Contributions sur des nouvelles formes de communication scientifique qui sont ouvertes et réutilisables

Contributions qui examinent les ressources numériques en vue de questions transdisciplinaires

Contributions de la pratique de la recherche numérique, par exemple : la philologie computationnelle, l'annotation numérique image-texte, la recherche numérique sur l'apprentissage des langues, l'intertextualité, les études linguistiques de corpus, la stylométrie.

Détails à propos la soumission: Nous vous prions d'envoyer les exposés (maximum 500 mots plus les références sélectionnées) au format Word ou PDF dans une des langues de présentation (français, italien, portugais, espagnol, allemand, anglais) au plus tard le 29.01.2021 aux adresses des organisateurs :

Jan Rohden: Rohden@MaxWeberStiftung.de

Nanette Rißler-Pipka: rissler-pipka@sub.uni-goettingen.de

José Calvo Tello: calvotello@sub.uni-goettingen.de

