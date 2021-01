Paris: Beyond the Lights of the City / Paris : au-delà des lumières de la ville (Conf. PAMLA 21, Las Vegas)

Las Vegas, Nevada

Conférence Pacific Ancient and Modern Language Association (PAMLA)

Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2021 à Las Vegas, Nevada

https://www.pamla.org/pamla2021/

Appel à Ccontributions: Special Session:

Paris: Beyond the Lights of the City / Paris : au-delà des lumières de la ville

https://pamla.ballastacademic.com/Home/S/18195

Ville à multiples facettes, Paris a toujours suscité la fascination. Que la capitale française soit admirée en tant que source d’inspiration artistique infinie, carrefour de pensées révolutionnaires ou bien encore destination incontournable du tourisme international, sa richesse culturelle, sa beauté architecturale et son dynamisme intellectuel ne sont en effet plus à démontrer. Il faut cependant souligner que dans le domaine artistique, ce qui attire est tout autant les aspects éblouissants de la ville-lumière que ses côtés sombres, sa « boue » comme Charles Baudelaire les nomme dans son « Ébauche d’un épilogue pour la deuxième édition des Fleurs du Mal » (1861). En quoi consiste donc cette face cachée de Paris et de ses environs que Baudelaire a été l’un des premiers à prendre pour sujet esthétique et qui a été mise en scène depuis dans diverses tendances artistiques comme aujourd’hui dans le cinéma de banlieue ? D’où peut provenir ce désir de mettre en scène le « dénigré » de la capitale ? N’est-ce qu’une révolte contre les normes esthétiques en place ?

Ce panel invite des communications en français ou en anglais sur les représentations marginales et inédites de Paris et de sa banlieue dans la littérature, les arts picturaux, la musique et le cinéma francophone du XIXe siècle à nos jours. Il s’agira d’examiner en quoi ces représentations se forment hors des perceptions artistiques et morales dominantes et d’explorer la visée de cet « art du moindre » au sein d’une société dans laquelle les problèmes d’inégalités socio-économiques restent d’actualité.

Date de tombée: 15 avril 2021.