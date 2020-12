Appel à contributions

Cahiers Lautréamont​, n° 3, 2021

L’Association des Amis Passés, Présents et Futurs d’Isidore Ducasse, recréée en 2018, prépare pour 2021 le prochain Cahier Lautréamont. Elle lance un appel à contribution à tous les passionnés des Chants de Maldoror et des Poésies. Après les commémorations du cent-cinquantenaire de la mort d’Isidore Ducasse et des Poésies en 2020, le numéro de 2021 abordera les études ducassiennes dans leur globalité, sans privilégier cette fois l'une ou l'autre des oeuvres. Toute proposition est donc la bienvenue. Plusieurs chantiers sont ouverts : poursuite des recherches biographiques, retour au texte et à son interprétation, étude des exemplaires et de leur histoire, réception de l’œuvre et répercussions sur les lecteurs ultérieurs. En parallèle, les Cahiers Lautréamont continuent à publier tout document rare en lien avec la vie ou l’œuvre d’Isidore Ducasse.

En attendant la reprogrammation du colloque à la BnF, empêché en raison de la situation sanitaire, vous pouvez nous faire parvenir vos propositions de contributions avant le 15 mars 2021, ou nous contacter pour toute demande de renseignements, à l’adresse suivante : aappfid@isidorelautreamont.fr

Nous remercions les futurs contributeurs de nous faire parvenir, par mail, un texte entièrement rédigé, et non pas une proposition: ce n'est qu'à partir du texte complet que le comité pourra juger de son intérêt.

*

Association des Amis Passés, Présents et Futurs d'Isidore Ducasse

Appt. 26 - Résidence Les Terrasses de Venetis 26 Square des Hautes Plaines 56000 Vannes

*

Vous pouvez nous suivre sur

http://www.maldoror.org

http://cahierslautreamont.wordpress.com

Sur Facebook : http://www.facebook.com/pg/AAPPFID/

Sur Twitter : http://twitter.com/C_Lautreamont