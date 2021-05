Centre national des arts du cirque, Châlons-en-Champagne

À L’ÉCOUTE DES VOIX DU CIRQUE :

Quand le cirque se raconte à la radio, sous forme de podcasts et d’autres récits audio-numériques

Seconde séance du cycle

Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives

24 et 25 septembre 2021 / Cnac, Châlons-en-Champagne

Organisé par l’UMR Litt&Arts - Université Grenoble Alpes

et la chaire ICiMa - Centre national des arts du cirque, avec le soutien du Ministère de la Culture – DGCA et du CNRS.

Argumentaire

Présentation générale du cycle de recherche

Quand le cirque se raconte : paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, archives est un cycle de séminaires thématiques consacré aux cultures circassiennes par le biais des récits, de la parole et des voix. Il entend contribuer au développement des études sur le cirque et renforcer notamment les dimensions mémorielles en menant un travail sur le cirque et la variété de ses archives. Il propose d’aborder cet art, son histoire, sa culture, ses métiers et ses pratiques par une approche scientifique transversale capable d’en saisir la complexité. L’association de plusieurs champs disciplinaires des arts et des sciences humaines et sociales (études en arts de la scène, études littéraires, cultural studies, études de genre, anthropologie, sociologie, histoire, histoire de l’art, science de l’information et de la communication, psychologie, etc.) permettra d’enrichir et de mieux répertorier la documentation sur les arts du cirque, d’affiner la compréhension du milieu culturel, artistique et professionnel qu’il représente. Il s’agit en outre d’élaborer des méthodologies de recherche adaptées à l’hétérogénéité des productions, des pratiques circassiennes et de leurs traces, en favorisant également le dialogue et les collaborations entre artistes et chercheur·euses.

Séance 2 : À l’écoute des voix du cirque

Cette deuxième séance de séminaire sera consacrée à la façon dont la culture circassienne est racontée et transmise par le biais des voix et des paroles enregistrées dans le cadre de productions radiophoniques, de podcasts ou d’autres productions audio-numériques. Des archives des grandes maisons de radio jusqu’aux plus récents podcasts, en passant par les radios éphémères lancées par les festivals de cirque, il existe un grand nombre de programmes consacrés au cirque. Les journalistes et les podcasteur·euses invitent celles et ceux qui font vivre le cirque à leur confier ce qui fait le cœur de leurs activités, des plus quotidiennes aux plus spectaculaires. Les artistes racontent leur parcours, ponctuent d'anecdotes rocambolesques les récits de tournée, dévoilent les sensations intimes associées à leur pratique circassienne, évoquent leur rapport à la scène ou ce qui inspire leur création. Des tablées de passionné·es présentent et commentent au micro les spectacles des festivals, tandis que des documentaristes se glissent sous les chapiteaux pour enregistrer les sons d’une création de cirque. Les formats des émissions dédiées au cirque sont ainsi extrêmement variés, cherchant des publics et des oreilles différentes : documentaires radiophoniques, retransmission de spectacles, entretiens avec des artistes. L'ensemble de ces voix laisse entendre tout ce qui se déroule en dehors de la scène et transmet une multitude de visions du cirque, que nous souhaitons écouter. Que nous racontent les productions radiophoniques sur le cirque ?

Dans les années 1950-1960, la radio s’invite sous les chapiteaux, aussi bien pour la création et le financement de troupes (Radio Circus, Pinder ORTF) que pour des émissions dédiées, comme celles animées par Maurice Féaudierre, alias Serge (Jeudi au cirque, Circoradio…). Plus récemment, des festivals comme Circa à Auch et sa Radio Circa diffusent des rencontres et des échanges avec les artistes sous forme d'émissions radio. À cet héritage radiophonique s’ajoute aujourd’hui, avec le développement du numérique, la multiplication de contenus audio accessibles en ligne, avec des chaînes dédiées au monde du cirque et de l’acrobatie. De nombreuses structures et festivals éditent leurs entretiens et discussions sous forme de podcasts disponibles en ligne (Radio Caravane à Balma), tandis que des initiatives moins facilement identifiables sont développées par des artistes telles Marion Collé ou Vimala Pons. Les interviews d’artistes réalisées par les grandes chaînes de radio françaises sont également ré-utilisées et réinvesties sur les pistes, notamment par Maroussia Diaz Verbèke à travers le spectacle Circus Remix (2017), composé d’une mosaïque de voix et d’extraits. Si les liens entre théâtre et radio ont été étudiés au prisme des pièces radiophoniques et des retransmissions de spectacle dès l’apparition du théâtrophone, l’évolution des rapports entre cirque et radio est encore une histoire à retracer, riche de formes et de contenus.

Le choix du médium lui-même est à étudier. Le cirque façonne et met en scène des corps singuliers : que représentent alors ces dispositifs audios qui laissent place à des voix et des sons dépourvus de l’image des corps ? Qu’apportent-ils de plus au cirque que la vidéo qui combine sons et images ? Avant d’être la transmission d’un discours ou d’un vécu, la radiodiffusion est une transmission sonore et correspond à la création d’une « logosphère » avec les auditeur·rices. Quelle approche des arts du cirque nous offrent la parole et l’écoute – en direct, en différé, syncopée –, quelles rêveries ou réalités recouvrent-elles ? Les productions sonores jouent un rôle (auto)réflexif pour les professionnels et permettent l’existence d’une culture circassienne, qui se construit aussi bien avec les institutions (lieux de diffusion et d’enseignement du cirque) qu’en parallèle d’elles. De la part des artistes, pourquoi et quand avoir recours à ce type de partage ? Comment les artistes se disent-il·elles sur les ondes ? Que contiennent leurs témoignages audio ? Le passage par la radio donne corps au récit de soi en donnant accès à une part de l’artiste qui n’est pas forcément celle représentée sur scène. Nous nous intéresserons également aux auditeur·rices de ces productions radiophoniques sur le cirque, du grand public aux initié·es. À qui s’adressent les émissions et podcasts consacrés au cirque, qui les écoute ? Ont-ils vocation à nourrir une pratique, à ouvrir des champs imaginaires, à faire apparaître des figures emblématiques du cirque ?

Ce séminaire permettra d’approfondir la connaissance de l’immense source d’archives orales du cirque que représentent ces productions radiodiffusées et la façon dont elles contribuent à la mémoire et à l’histoire du cirque. Une attention particulière sera accordée aux moyens de production et d’autoproduction de ces contenus radiodiffusés. Qui sont celles et ceux qui fabriquent et éditent ces émissions ? Comment la plus grande accessibilité des moyens numériques a-t-elle permis aux festivals et/ou aux artistes circassien·nes de produire leurs propres programmes et de faire entendre leurs propres voix ? Enfin, nous encourageons également les propositions de contributions qui s’intéressent aux processus de création du cirque : à la façon dont les voix enregistrées et/ou les productions radiophoniques trouvent une place dans les créations circassiennes, ou encore à la façon dont des artistes réalisent des entretiens dans le cadre de leur processus d’écriture.

Nous souhaitons pour l’ensemble de ce cycle favoriser des méthodologies de recherche dialogiques, entre le champ universitaire et le champ artistique et culturel. Ainsi, cette séance sera composée de communications et de tables rondes visant à mettre en dialogue ces différentes voix. Nous attendons donc des propositions aussi bien d’artistes que de chercheur·euses académiques.

Cette journée sera suivie d’un temps d’atelier, afin d’expérimenter par la pratique les sujets de recherche abordés.

Ce cycle de séminaire donnera lieu à une publication pour 2023 et nous rendrons compte de chaque séance sur le blog hypothèse de la chaire ICiMa et sur les blogs des laboratoires partenaires.

Appel à communication et bibliographie à retrouver sur : https://icima.hypotheses.org/5898

*

Modalités de soumission

Les propositions d’intervention ne devront pas excéder 2 500 signes (espaces compris) et devront être accompagnées d’une courte biographie précisant les travaux et textes déjà publiés.

Elles sont à envoyer avant le 25 juin 2021 aux adresses suivantes :

cyril.thomas@cnac.fr et marion.guyez@univ-grenoble-alpes.fr

Comité scientifique

Marion Guyez, Maîtresse de conférences à l’Université Grenoble Alpes

Lucie Bonnet, Doctorante en arts de la scène à l’Université Grenoble Alpes

Cyril Thomas, Responsable du Pôle Ressources - Recherche au Centre national des arts du cirque et co-titulaire de la chaire ICiMa

Esther Friess, Secrétaire scientifique de la Chaire ICiMa au Centre national des arts du cirque