Appel à communications

Énonciation et Argumentation

Les groupes de recherche sur la Sémantique Argumentative de l’École des Hautes Études en Science Sociales, l’Université de Passo Fundo et l’Université Fédérale de Santa Catarina vous invitent à participer au Colloque International “Énonciation et Argumentation”, qui se déroulera les 07, 08 et 09 octobre 2021. Il se tiendra en distanciel et s’articulera autour de conférences et de groupes de travail qui auront lieu pour certains en portugais et pour d’autres en français. Il y aura chacun des trois jours plusieurs groupes de travail d’une durée de 2h30, qui comprendront cinq exposés oraux de 20 minutes suivis de 10 minutes de discussion. Toutes les propositions de communication seront examinées par deux des membres du comité scientifique.

Les réflexions sur l’énonciation et l’argumentation ont été réunies dans les travaux d’Anscombre et Ducrot sur la polyphonie et l’argumentation dans la langue, mais ce colloque entend s’ouvrir à toutes les approches de l’un ou l’autre de ces thèmes, qu’ils soient abordés ensemble ou séparément. Nous encourageons vivement les propositions portant sur les convergences et éloignements entre les différentes approches théoriques et méthodologiques de l’énonciation et de l’argumentation. Les propositions pourront porter sur des études de cas, exposer des propositions générales, et traiter aussi bien de l’écrit que de l’oral. Les propositions contrastant plusieurs langues sont évidemment les bienvenues.

*

Axes thématiques

Les communications pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des thèmes suivants :

Marques argumentatives et énonciatives : lexique, connecteurs, opérateurs, modalisateurs, temps grammaticaux, indexicaux, déictiques, discours rapporté.

Construction argumentative et énonciative du référent et de la subjectivité.

Structures argumentatives et énonciatives des textes et des interactions.

Enjeux pragmatiques : maximes conversationnelles, implicite, actes de langage, efficacité argumentative des discours.

Art, littérature, et discours : définition argumentative ou énonciative des genres littéraires et artistiques, analyse textuelle, figures de rhétorique, ironie, relation entre le discours artistique et le discours politique.

Argumentation, énonciation et enseignement des langues : transposition didactique, lecture, compréhension et production de textes, analyse linguistique.

Phénomènes argumentatifs et énonciatifs dans la traduction : approche sourciste ou cibliste, relations entre langue, societé, et culture, interprétation et décodage argumentatifs dans la traduction.

*

Modalités de soumission

Les communications auront lieu au sein de quatre groupes de travail parallèles (deux en français et deux en portugais). La durée de chaque communication (discussion comprise) sera de 30 minutes. Les propositions de communication pourront être rédigées en français ou en portugais, au format word ou pdf et devront compter entre 500 et 1000 mots hors bibliographie. Elles incluront les éléments suivants :

Titre de la communication.

Résumé comprenant les informations suivantes : thème de la communication, perspective théorique.

Quelques mots-clés.

Courte bibliographie.

On trouvera ici un modèle à télécharger pour les propositions de communication.

Les propositions sont à envoyer à l’adresse colenarg@gmail.com, avec pour objet “Proposition de communication”.

Votre nom et le titre de la communication devront apparaître dans le mail mais la proposition sera anonymisée.

*

Dates à retenir

Envoi des propositions: jusqu’au 16 mai 2021.

Envoi des notifications d’acceptation ou de refus : 25 juin 2021.

Publication du programme : vers le 15 septembre 2021.

Colloque : 07, 08 et 09 octobre 2021.

*

Langues officielles

Les activités du Colloque “Énonciation et Argumentation” auront lieu en français et en portugais.

Frais de participation

L’événement est gratuit.



*

Comité d'organisation

Louise Behe - École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Marion Carel - École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Cristiane Dall’ Cortivo Lebler - Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC)

Corentin Denuc - École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Lauro Gomes - Université de Passo Fundo (UPF)

*

Comité Scientifique Préliminaire

Cristina Altman - Université de São Paulo (USP)

Louise Behe - École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Marion Carel - École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Cristiane Dall’ Cortivo Lebler - Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC)

Corentin Denuc - École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Valdir Do Nascimento Flores - Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS)

Lauro Gomes - Université de Passo Fundo (UPF)

Sonia Gomez Jordana - Université Complutense de Madrid

Eduardo Guimarães - Université de Campinas (UNICAMP)

Kohei Kida - Université de Keio

Alfredo Lescano - Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA).

Diana Luz Pessoa de Barros - Université Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)

Márcia Romero - Université Fédérale de São Paulo (UNIFESP)

Carlos Vogt - Université de Campinas (UNICAMP).