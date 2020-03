Colloque : "L'accent – investigations sur un phénomène linguistique, social et identitaire / Accent - investigations on a linguistic, social and identitary phenomenon" (Clermont-Ferrand) [FR/EN]

MSH de Clermont-Ferrand

Colloque : "L'accent – investigations sur un phénomène linguistique, social et identitaire / Accent - investigations on a linguistic, social and identitary phenomenon"

15-16 octobre 2020 ; accueil le 14 octobre à 18h

Maison des sciences de l’homme de Clermont-Ferrand (USR 3550), 4 rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand

PRÉSENTATION

Ce colloque international sur l’accent – essentiellement étranger mais aussi régional – vise à mieux comprendre ce qui s’avère être un phénomène linguistique, social et identitaire et dont l’analyse pose des problèmes théoriques et pratiques.

Phénomène linguistique, car il s’agit tout d’abord d’une caractéristique de la langue parlée, perceptible et surtout perçue différemment par les auditeurs / locuteurs concernés, en fonction du contexte social et politique ainsi que de leur imaginaire individuel et collectif, conscient ou inconscient. Phénomène social, car le fait d’être identifiable en tant qu’étranger ou individu « différent » imprègne – positivement ou négativement – le quotidien de la personne concernée, vivant dans un espace linguistique où sa langue maternelle, éventuellement ses lanvelles de réponse aux questions posées.gues maternelles, ne sont pas dominantes. Phénomène identitaire, car tout changement de pays ou de région a un impact biographique et nécessite un effort d’adaptation.

Au travers de recherches théoriques et appliquées menées sur et dans différents pays, il s’agira d’explorer le vécu et la perception de l’accent étranger en France et ailleurs. Les investigations pourront faire l’objet d’une réelle réflexion croisée, contribuant ainsi à une meilleure appréhension de l’altérité au 21e siècle.

Le colloque vise à approfondir les analyses existantes qui, la plupart du temps, se concentrent sur une langue donnée mais aussi ouvrir le

champ d’études à des approches comparatives et à des perspectives interdisciplinaires. Linguistes, civilisationnistes, chercheurs en sciences de l’information et de la communication, historiens, psychologues, sociologues, littéraires sont sollicités à communiquer dans ce cadre. Il s'agira d'apporter – à travers un travail empirique, aussi bien de nature qualitative que quantitative – de nouvelles de réponse aux questions posées.

Coordination :

Dana MARTIN : MCF en civilisation allemande, Université Clermont Auvergne, laboratoire Communication et sociétés (EA 4647), dana.martin@uca.fr

Friederike SPITZL-DUPIC : PR en linguistique allemande, Université Clermont Auvergne, Laboratoire de Recherche sur le Langage (LRL, EA 999), friederike.spitzl-dupic@uca.fr

Procédure de soumission de propositions et calendrier :

Les propositions de communications, de sessions ou d’affiches doivent être envoyées aux deux coordinatrices. Merci d’indiquer l’objet « proposition de communication – colloque ACCENT 2020 » : dana.martin@uca.fr / friederike.spitzl-dupic@uca.fr

Date limite pour les propositions : le 20 mai 2020

Notification de l’acceptation : 20 juin 2020