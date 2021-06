"La traduction intralinguale, au-delà de la langue et du texte" (Tel Aviv)

Tel Aviv

Les universités de Tel-Aviv et de Bar-Ilan en Israël organisent un atelier de recherche international sur la traduction intralinguale. L'atelier se tiendra du 13 au 15 juin 2022 dans les universités de Bar-Ilan et de Tel Aviv.

Les communications déjà acceptées seront incluses dans le programme.

Les nouvelles soumissions doivent être envoyées par courrier électronique à intralingual.translation@gmail.com avant le 30 octobre 2021. La notification d'acceptation sera envoyée avant le 1er février 2022. Les soumissions doivent inclure un titre et un résumé de 300 mots. Elles devront indiquer le domaine, cinq mots-clés, le nom du présentateur, l'adresse e-mail, l'affiliation institutionnelle et une courte biographie. Les langues du colloque seront l'anglais et le français.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le CFP complet de la conférence ici.