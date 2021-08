Description du projet :

Écriture de soi-R est née de l'envie de produire un contenu pluriel autour des écritures à la première personne. Cette revue en ligne s'intéresse à la fois à celles et ceux qui la produisent et à celles et ceux qui l'étudient.

Écriture de soi-R propose des articles scientifiques autour des écritures du Je : autobiographies, autofictions et récits hybrides, etc.

Elle propose également des récits à la première personne de chercheurs et chercheuses, des journaux ou compte-rendus de lecture d’ouvrages littéraires ou théoriques, ainsi que des textes autofictionnels de jeunes auteur.rice.s.

Outre un numéro spécial, proposé autour d’une thématique chaque semestre (Numéro 1 – NOCTUNRES à paraître en septembre 2021), sa rubrique Varia sera alimentée tout au long de l’année de textes de différentes formes, envoyés de manière spontanée, s’articulant autour des écritures à la première personne. ​

Les contributions et la rédaction : ​

Écriture de soi-R est à destination des jeunes chercheurs et chercheuses dont les travaux s’articulent, au sens large, autour de l’écriture de soi, de l’interrogation de l’intime, qu’il soit privé ou politique, dans le monde contemporain mais pas uniquement, désireux et désireuses de témoigner à la fois du contenu de leurs recherches mais également de leur expérience en tant que scientifiques-littéraires, en France comme à l’étranger.

Description des postes (10 à pourvoir) :

Les membres du comité scientifique seront en charge de la partie “articles universitaires” de la revue en ligne. Ils/elles devront effectuer un travail de relecture scientifique, orthographique des textes reçus, valider la sélection de ces textes pour publication et veiller au respect des normes de rédaction.​

Les membres du comité seront principalement des étudiant.e.s et jeunes chercheur.euse.s, intéressé.e.s par l’écriture de soi : master recherche (de préférence M2 mais toutes les candidatures seront étudiées), doctorat, post-doctorat. Engagement pour une année scolaire, renouvelable.

Les membres du comité pourront être francophones ou anglophones (nativement) dans la mesure où nous souhaiterions proposer des appels à textes et un contenu bilingue.

Sélection : ​

· Envoi d’un CV universitaire et d’une présentation (de soi et de ses motivations) à l’adresse ecrituredesoi.revue@gmail.com avant le 30 septembre 2021.

· Sélection des candidatures jusqu’au 10 octobre 2021.

· Entretiens (téléphonique/zoom) jusqu’au 25 octobre 2021.