Revue Linha d’Água, nº 35/1

« Analyse du discours comparative et d’autres approches comparatistes »



PRÉSENTATION

Cet appel à contribution est destiné aux chercheures et chercheurs dans les domaines des lettres – linguistique et littérature – dont les travaux ont une orientation comparatiste. Dans un texte rédigé dans les dernières années de sa production théorique, le penseur russe Mikhaïl Bakhtine a pris position par rapport aux chemins de la science de la littérature en Russie de l'époque. Dans le texte « Les études littéraires aujourd'hui », en réponse à la revue Novi Mir, Mikhaïl Bakhtine signale la nécessité d'une étude de la littérature et, plus largement, du langage, suivant une orientation de transitivité face à la culture et l'histoire: « [u]n sens ne révèle ses profondeurs qu'en rencontrant et contactant l'autre, le sens de l'autre : entre eux commence une espèce de dialogue qui surmonte la clôture et l'unilatéralité de ces sens, de ces cultures. ». En même temps qu'il réitère la nature du mouvement dialogique, Bakhtine suggère que la potentialité interprétative d'un énoncé se révèle à partir de la rencontre avec autrui, lequel est à la fois distinct et externe. C'est de ce point de vue que l'analyse du discours comparative est développée au Brésil par le groupe Diálogo (CNPq/USP). Inspiré par les postulats de Bakhtine et du Cercle, un des axes de travail du groupe propose d'analyser différents genres discursifs, ayant par principe méthodologique la comparaison entre des langues-cultures distinctes. Outre cette perspective de méthodologie comparative, les approches d'investigation basées sur des méthodes comparatistes sont fréquentes dans divers domaines des sciences humaines. Dans le domaine des études linguistiques et littéraires – l'objet du présent appel à contribution – , des volets tels que la linguistique historique, la linguistique comparée et la littérature comparée présentent une longue trajectoire de recherches dans lesquelles la comparaison se présente comme un moyen d'étudier les expressions et les modalisations les plus variées du langage. Ainsi, la proposition centrale du présent appel à contribution est de rassembler différentes lignes de recherche qui prennent pour base méthodologique des approches comparatistes dans le champ des études du langage.

Pour ce numéro de la revue Linha d’Água, nous recevrons des travaux qui présentent des parcours universitaires tournés vers le langage selon une approche comparatiste. Ainsi, notre objectif est de stimuler des réflexions critiques basées sur l'approximation de différentes tendances dans les études du langage.

Nous présentons, à titre ilustratif mais non exaustif, quelques axes dans lequels les travaux attendus peuvent s'inscrire :

Dans le domaine des sciences du langage, des travaux en analyse du discours comparative dont les corpora se refèrent à deux ou plusieurs langues-cultures distinctes ;toujours dans le domaine des sciences du langage, des travaux qui comparent un aspect linguistique particulier dans différentes langues ;dans la sphère littéraire, des travaux qui comparent l'œuvre d'auteurs de différentes nationalités et/ou langues dans une intersection de sphères, approches et perspectives ;toujours dans le champ des études littéraires, des travaux comparatifs de nature interdisciplinaire, impliquant la littérature et d'autres arts (cinéma, chanson populaire et arts plastiques, pour ne citer que quelques exemples).

Nous invitons les chercheurs (docteurs et/ou doctorants), dont les travaux s'inscrivent dans cette perspective, à soumettre leurs articles inédits pour le numéro 35/1 de la revue Linha d’Água via le site de la revue (http://www.revistas.usp.br/linhadagua) avant le 30 septembre 2021.

Linha d’Água, éditée depuis 1980, est une revue de l'École doctorale de philologie et de langue portugaise de la Faculté de philosophie, littérature et sciences humaines de l'Université de São Paulo. La revue est indexée dans Google Scholar, Web of Science, Latindex, CiteFactor et dans les répertoires de la Capes Periódicos, Diadorim et Ibict. Les articles acceptés et publiés en ligne ont un numéro DOI®. La revue Linha d’Água ne demande aucun frais de soumission et de publication.

Vous pouvez consulter les normes éditoriales et les anciens numéros de la revue à l'adresse : http://www.revistas.usp.br/linhadagua/issue/archive

Nous notons que les articles soumis doivent être conformes aux « Directives de soumission » de la revue Linha D’Água :

http://www.revistas.usp.br/linhadagua/about/submissions#autorrestituidores

Le délai pour la soumission des originaux pour ce numéro est le 30 septembre 2021.

Coordonné par :