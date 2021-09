Viatica, première revue française entièrement dédiée à la littérature des voyages (en ligne et en accès libre), se donne pour but de rendre compte de l'ensemble des tendances de ce domaine de recherche. Le « genre » viatique se situe au croisement de la littérature, de l’histoire, de la géographie, de l’ethnologie et des études interculturelles et postcoloniales : la revue promeut donc les approches plurielles et interdisciplinaire ; elle est ouverte à toutes les aires culturelles et prend en considération tant l’analyse des discours idéologiques dont peut être porteur le récit de voyage, que l’examen des dimensions historiques, esthétiques, poétiques et rhétoriques qui le caractérisent (tendances artistiques, postures narratives, topoï, etc.)...

Chaque numéro de la revue contient une rubrique « Varia » qui accueille entre trois et six contributions par année. Les propositions d’articles, portant sur toute problématique ayant trait au récit de voyage (hors fiction), peuvent être envoyées en tout temps. Les chercheurs débutants sont les bienvenus.

Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais. Ils seront envoyés, aux normes de la revue, le 1er mai 2022 au plus tard pour une parution dans le numéro de 2023.

Chaque article est soumis (sans le nom de son auteur) à un ou deux membres du comité éditorial puis, en cas d’acceptation, à un expert externe. Une fois le numéro constitué, une seconde expertise externe est effectuée.

Les propositions et/ou les articles peuvent être envoyés à nathalie.vuillemin@unine.ch