Appel à articles

JEAN GIRAUDOUX ET LE CINEMA

CAHIER JEAN GIRAUDOUX N° 49 – 2021

*

Si Giraudoux est célèbre par son théâtre, un peu moins connu aujourd’hui pour son œuvre romanesque ou ses essais, un aspect de sa création reste négligé : le cinéma. Dans ce Cahier, nous voudrions explorer la place du cinéma dans son œuvre, sous plusieurs aspects :

* les scénarios qu’il a écrits pour des films, dont deux ont été réalisés (La Duchesse de Langeais et Les Anges du péché),

* le cinéma et l’esthétique romanesque des années 30,

* écriture littéraire et écriture cinématographique,

* parallèle entre théâtre et cinéma (voir Or dans la nuit),

* les personnages et nouvelles de Giraudoux inspirés par le cinéma,

* les metteurs en scène de ses films,

* la référence à Giraudoux de certains metteurs en scène (voir l’entrée « Cinéma » dans le Dictionnaire Jean Giraudoux),

* référence au cinéma dans son œuvre.

Les propositions d’articles d’une dizaine de lignes devront être envoyées au plus tard le 30 septembre 2020 à Mireille Brémond (mibrem357@gmail.com), et Anne-Marie Prévot (annemarie@prevot19.fr).

Les auteurs seront informés de l’acceptation de leur article autour du 15 octobre 2020. Les articles devront impérativement être envoyés, accompagnés d’un résumé de 500 signes et de mots-clés (entre 5 et 10) à Mireille Brémond (mibrem357@gmail.com) et à Anne-Marie Prévot (annemarie@prevot19.fr), au plus tard le 15 mars 2020 (délai de rigueur).

Nous espérons que ce projet vous intéressera et attendons vos propositions.