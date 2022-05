Toronto

Revue scientifique rattachée au Département d’Études françaises de l’Université de Toronto, Arborescences a pour mission de participer à la construction du savoir en réseau, décentrée, où chaque branche s’appuie sur une autre à partir d’un tronc commun qui serait la langue, mais l’oriente vers une nouvelle direction, une nouvelle perspective, où des liens s’établissent à la périphérie qui peuvent irriguer le cœur de manière réciproque. La revue a été fondée sur ce principe au tournant des années 2010. Accessible en ligne gratuitement sur la plateforme Érudit (https://www.erudit.org/fr/revues/arbo/), elle publie un dossier par année. Le thème de chaque numéro s’inscrit dans le champ des études littéraires, linguistiques et/ou pédagogiques de langue française.

La revue Arborescences accepte actuellement les propositions de dossiers thématiques liés à des perspectives actuelles de recherche en études littéraires, linguistiques et/ou pédagogiques, et qui touchent à des enjeux issus de l’ensemble de la francophonie.

Critères d’admissibilité du dossier :

Inscription de la problématique générale et des contributions envisagées dans le mandat scientifique de la revue;

Les articles seront rédigés en français majoritairement. Toutefois, les articles en anglais sont également acceptés;

Nombre de contributions privilégié : 5-10 articles.

La proposition de dossier thématique doit contenir les éléments suivants :

Titre provisoire du dossier et coordonnées du comité de direction

Problématique générale

Objectifs principaux

Originalité

Contributions envisagées (titre provisoire de chaque article et nom de l’auteur·trice le cas échéant)

Initiatives visant l’équité, la diversité, l’inclusion et la décolonisation (EDID).

Arborescences souscrit aux principes d’équité, de diversité, d’inclusion et de décolonisation et invite les directeur·trices de chaque dossier à intégrer ces principes dans le cadre de la préparation scientifique du numéro.



La proposition, d’une longueur de 3 pages maximum, doit être soumise par voie électronique avant le 17 octobre 2022 via le formulaire en ligne suivant : https://forms.gle/K7wBx146GRNQK98t7. Une réponse sera communiquée d’ici la fin de l’année 2022.



Pour plus d’information, écrire à l’adresse suivante : arborescences.frenchstudies@utoronto.ca.

*



Liste des numéros parus précédemment (déjà en ligne…)



Numéro 1 (2011) : Identités linguistiques, langues identitaires : à la croisée du prescriptivisme et du patriotisme



Numéro 2 (2012) : La littérature de voyage



Numéro 3 (2013) : Lire le texte et son espace : outils, méthodes, études



Numéro 4 (2014) : Le dispositif texte/image



Numéro 5 (2015) : Acquisition du français L2



Numéro 6 (2016) : Polyphonies : voix et valeurs du discours littéraire



Numéro 7 (2017) : La norme orale en français laurentien



Numéro 8 (2018) : La Seine littéraire au XIXe siècle



Numéro 9 (2019) : La lettre érudite. Nouvelles recherches sur la communication savante à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)



Numéro 10 (2020) : Hommage à Yves Roberge : clitiques, éléments nuls, et autres problèmes de syntaxe et d’acquisition

*

Numéros en préparation



Colonialisme et race dans les productions littéraires et culturelles québécoises



Plurilinguisme, enseignement et francophonies canadiennes



Pratiques métatextuelles et littératures francophones du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes