Université du Québec à Montréal

La revue à comité de pairs (RAC) Captures (revuecaptures.org) invite les chercheur.e.s en études littéraires et cinématographiques, en sciences humaines, en histoire de l’art ou en arts visuels et médiatiques à soumettre une proposition de dossier thématique pour l’un de ses prochains numéros.



Chaque parution de Captures s’articule autour d’une thématique liée aux figures, théories et pratiques de l’imaginaire, sans limitations territoriales ou nationales. Le traitement de cette thématique prend la forme d’un dossier dirigé par un·e ou plusieurs responsable·s invité·e·s. Les dossiers comportent entre huit et dix articles inédits, préalablement soumis à un processus d’évaluation par les pairs à double insu. D’une longueur de 5000 mots environ, chacun des articles présente un traitement original du thème proposé. Chaque dossier thématique inclut en outre une section «Contrepoints» rassemblant des propositions artistiques ou littéraires en dialogue avec le thème ou les articles proprement dits du dossier. Le ou la responsable du dossier thématique peut assumer la direction de cette section ou, en accord avec l’équipe de rédaction de la revue, en confier la charge à une autre personne.



Affiliée au Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire Figura (Université du Québec à Montréal), Captures est une revue francophone accueillant aussi des publications écrites en anglais. Elle paraît deux fois l’an. Les articles parus dans Captures mettent en valeur la dimension théorique et culturelle des rapports que le sujet entretient avec le monde contemporain. Cette relation s’établit à travers des figures et des mythes, des fictions et des croyances, des représentations sociales, culturelles et des mutations technologiques, des textes et des images, des lieux et des interfaces numériques, autant de formes et de phénomènes constitutifs d’un imaginaire contemporain.



La revue invite les chercheur.e.s intéressé.e.s à lui soumettre un avis d’intention d’environ 500 mots à revuecaptures[at]gmail.com



L’avis d’intention inclut une brève présentation et problématisation du thème choisi ainsi qu’une liste des contributeur·trice·s pressenti·e·s, les titres provisoires et, si possible, des résumés des contributions envisagées.



Le protocole de soumission se trouve au bas de cette page [document «Publier un dossier thématique»] : http://www.revuecaptures.org/page/protocoles