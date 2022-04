Korhogo, Côte d'Ivoire

Appel À contribution



Ziglôbitha, Revue des Arts, Linguistique, Littérature & Civilisations



Ziglôbitha spécial n°004 – Décembre 2022



« Histoire et fiction : expression d’une pluridisciplinarité »



Toujours considérée comme le rituel des Belles Lettres, la littérature n’a pourtant pas fini de montrer qu’elle possède des ressources infinies ; en plus d’explorer les cimes de l’imaginaire, la création littéraire et romanesque, de façon plus singulière, exploite les documents, sonde les archives et oscille ainsi entre mythe et Histoire. Gilbert Durand qui admet un ancrage historique de la fiction romanesque, soutient même que « Les comportements concrets des hommes et précisément le comportement historique, répètent avec timidité et plus ou moins de bonheur, les décors et les situations dramatiques des mythes » (Durand Gilbert, 1979, p. 11)



Pour autant, il ne s’agit pas ici du système des « regards croisés », c'est-à-dire d’une association de consciences (Interdisciplinarité), mais précisément de la convocation d’une conscience par une autre (pluridisciplinarité). En effet, le roman met l’intelligence créatrice au service de l’Histoire en tant que « événements vrais qui ont l’homme pour acteur » (Veyne Paul, 1971, p. 13) afin de saisir une vérité des moments passés rappelant une réalité intemporelle. L’histoire des événements s’allie à l’histoire des idées, pour mieux dire, l’histoire des événements soutient l’histoire des mœurs. Cette perspective n’offre pas que de la matière au roman, mais elle lui donne aussi, par sa « factualité », du relief, pénétrant de la sorte la vie dans sa profondeur organique. Du père du roman historique Walter Scott, à Hortense Dufour, Eric-Emmanuel Schmitt, en passant par Balzac, Hugo, Vallès et Zola, l’Histoire a souvent servi de toile de fond aux productions romanesques. Le réel et sa (trans)figuration induisent forcément une signifiance ; le prélèvement (ou l’omission) semble donc essentiel dans l’historiographie.



En fait, interroger l’Histoire dans le roman permet une immersion en contexte ; le décloisonnement, en plus de donner une portée pratique, ouvre la fiction sur l’universalité c'est-à-dire « les vastes destinées de l’humanité » (Constant Benjamin, 1816). Á partir du moment où elle investit la fiction dans une référentialité réaliste et surtout réelle, l’Histoire conduit à une profonde compréhension des faits. L’historisation des fondamentaux du roman permet une tentative d’objectivation, à savoir la possibilité de « faire concurrence à l’état civil », consacrant par là-même la « littérature objective » (Barthes Roland, 1964, pp. 32-43). Inversement, la fictionnalisation ou la mise en situation de personnages historiques et l’animation (anima « souffle vital, âme ») de scènes historiques permet l’accès à un indicible, autrement inaccessible, par le biais du récit historique. En se servant de l’Histoire, le roman refuse le repli sur soi pour s’ouvrir à une conception plurale de l’ipséité. Elle offre, ainsi, un écrin à l’Histoire, car les œuvres d’art survivent aux empires et les inscrivent dans l’éternité.



Reste le statut du texte ; demeure-t-il littéraire ou devient-il un document historique ? Sa prétention peut-elle être inclusive : à la fois pure opération littéraire et source historique scientifiquement recevable ? Que reste-t-il de l’histoire lorsque l’écrivain, se saisissant du fait historique, lui fait subir une transfiguration, une transformation esthétique ?



Á vrai dire, un tel écrit peut être fidèle au réel sans être mimétique. Par sa spécificité, il se hisse au niveau de genre ou de sous-genre et donne une résonance nouvelle au roman. Pour mieux appréhender les subtilités de ce type de récit, on pourrait s’appuyer sur différents axes :



01. Historicité et récit.



02. Figures historiques et esthétique



03. Référentialité et construction discursive



04. Mythe, mythes et réalité



05. Le roman, un miroir ?



06. Histoire et énonciation



07. Fictionnalisation de l’histoire, une trahison du réel



08. « L’effet de réel » ou tentative d’objectivation, une démarche « négatrice »



09. Autobiographie : vie réelle, vie fictive (entre fantasmes et mémoire)



10. La fiction, l’autre réalité historique



11. La fiction et l’indicible de l’Histoire



12. Récits de fiction et récits d’Histoire (convergences et divergences)



13. Du fait historique à la fiction romanesque : écriture de l’histoire, histoire de l’écriture (le travail de l’écriture, la stylisation, l’esthétisation)



14. Les écritures alternatives de l’histoire







Indications bibliographiques



Arnheim, Rudolf, (1976), La pensée visuelle, traduction française par Claude Noël et Marc Le Cannu, Paris, Éditions Flammarion.



Barthes, Roland, (1964), Essais critiques, « Littérature objective », Paris, Éditions du Seuil.



Boissinot, Alain, (1998), Littérature et Histoire, Les Éditions Bertrand-Lacoste.



Diandué, BI Kacou Parfait, (2003), Histoire et fiction dans la production romanesque d'Ahmadou Kourouma, thèse de doctorat, Inédit, Abidjan-Cocody / Limoges.



Deleuze, Gilles, (2002), Francis Bacon, Logique de la sensation, Paris, Seuil.



Ducrot, Oswald, (1984), Le dire et le dit, Paris, Les Éditions de Minuit.



Durand, Gilbert, (1979), Figures mythiques et visages de l’œuvre, Paris, Berg international éditeurs.



Eco, Umberto, (1965), L’œuvre ouverte, Traduction française, Paris, Seuil, coll. « Points » n°107.



Foucault, Michel, (1969), L’archéologie du savoir, Paris, Éditions Gallimard.



Gourdeau, Gabrielle, (1993), Analyse du discours narratif, Paris, Éditions Magnard.



Hamon, Philippe, (1993), Du Descriptif, Paris, Hachette Livre.



Jouve, Vincent, (1992), L’Effet-personnage dans le roman (ou du rôle du lecteur dans la construction du personnage), Paris, PUF, « Écriture ».



Kerbrat-Orecchioni, Catherine, (1998), L’implicite, Paris, Armand Colin.



Lejeune, Philippe, (1975), Le pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil.



Maingueneau, Dominique, (2003), Linguistique pour le texte littéraire, Paris, Nathan.



Meyer, Michel, (2003), Langage et littérature (Essai sur le sens), Paris, PUF.



Mitterand, Henri, (1994), L’illusion réaliste (De Balzac à Aragon), PUF.



Ricoeur, Paul, (1985), Temps et récit (Le temps raconté), Paris, Éditions du Seuil.



Robbe-Grillet, Alain, (1963), : Pour un nouveau roman, Paris, Les Éditions de Minuit.



Rosset, Clément, (2004), Impressions fugitives (L’ombre, Le reflet, L’écho), Paris, Les Éditions de Minuit.



Veyne, Paul, (1971), Comment on écrit l’histoire, Paris, Éditions du Seuil.



Wesphal, Bertrand, (2007), La Géocritique (Réel, Fiction, Espace), Paris, Les Éditions de Minuit, 2007.



Préface Adolphe, (1816), Benjamin Constant.



Préface Cinq-Mars, (1827), Réflexions sur la vérité dans l’Art, Alfred de Vigny.







Coordinateur : GBAKA Honoré Yoro, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire



Informations utiles

-Frais de soumission : 0F

-Les frais de publication - insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par les experts commis à l’évaluation.

-Montant: 50.000F CFA 0u 78 EURO



-Calendrier

-20/09/2022 : Date limite de soumission

-20/10/2022 : Notification et retour d’instruction des articles aux auteurs

-20/11/2022 : Envoi des tirés à part

-15/12/2022 : Mise en ligne





Votre projet d’article entièrement rédigé en français, en anglais, en allemand ou en espagnol au format A4, et présenté sous format Word [Athelas, taille 12, interligne simple] est attendu à l’adresse: ziglobitha@gmail.com







Directeur de publication



M. GBAKRE Andoh Jean-Marie



Maître de Conférences



Université Peleforo Gon Coulibaly





