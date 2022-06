Côte d'Ivoire

Appel à contributions pour un ouvrage collectif



"L'humour en temps de crises"





L’humanité a été et continue d’être le théâtre de crises de tout genre : crises armées, crises politiques, crises économiques, crises religieuses, crises culturelles, crises sanitaires et bien d’autres. Pendant ces moments de tumultes, les hommes, qui en sont eux-mêmes les acteurs, jouent des rôles de crispation ou de décrispation en fonction de leurs différents intérêts.

Quels que soient ces rôles, ils protestent de leur côté contre leur vocation naturelle à mourir (au sens propre comme figuré). Les crises qu’ils vivent sont des lieux de prédilection de constats effrayants : ils sont incontestablement mortels. Et, fuyant la fatalité, ils se rassemblent par un contrat de résistance tacitement signé en inventant des stratégies qui sont supposées les aider à maintenir la marche du monde.

De ces jeux de rôles, les producteurs d’humour ne restent pas en marge. Chacun joue sa « pièce ». Certains en sont des professionnels. D’autres deviennent des humoristes de circonstance sur scène, dans la presse, dans les livres, sur les réseaux sociaux, à travers les prestations artistiques, etc. Tout compte fait il faut faire renaître l’espoir en proposant des solutions, en pointant du doigt la cause, en rassurant, en attaquant, en défendant, etc. Peu importe sa position, il faut garder la société en éveil. Nous sommes en droit d’affirmer qu’il reste la seule activité qui attire l’attention, qui donne de l’espoir, lorsque le monde va vers l’arrêt puisque l’humour figure au rang des créateurs de lien social comme le relève Perret (2010).

Malgré son rôle de décrispation unanimement et a priori reconnu : faire rire ensemble, le contenu de son message n’est-il pas, parfois, mitigé : faire rire contre ? Quels sont ses rapports avec la doxa, entendue comme une opinion plus ou moins « dominante » (ou du moins largement partagée par la communauté) ? Serait-il, lui-même, un moyen d’activation de crises ?

L’intitulé de cet appel à contribution « L’humour en temps de crises » résulte de ces interrogations.

Le présent appel à ouvrage collectif est à thématique semi-ouverte, tant que les contributions prennent en charge des objets d’étude ayant un lien plus moins étroit avec humour et crises, et les problématiques qu’elle soulève. Sur cette base, quelques axes de réflexion non exhaustifs sont proposés ci-après :

Axe 1 : L’humour face à la peur

Axe 2 : L’humour et la littérature

Axe 3 : L’art et l’humour

Axe 4 : L’humour : entre créations verbales et jeux de mots

Axe 5 : Humour et circulation du discours





COMITÉ SCIENTIFIQUE



AADEL Rabiaa, Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Meknès (Maroc)

BENSLIM Abdelkrim, Université d’Ain Témouchent (Algérie)

BOHUI Djédjé Hilaire, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

COULIBALY Moussa, Université Assane Seck de Ziguinchor, (Sénégal)

COULIBALY Nanourougo, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

GARAND Dominique, Université de Québec à Montréal (Canada)

GBAKRÉ Andoh Jean-Marie, Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire)

KABEYA Mukamba Fabien Honoré, Université de Lubumbashi (RDC) KONGOLO Léon-Michel Ilunga, Université de Lubumbashi (RDC)

KOUASSI Kouakou Siméon, Université de San Pedro (Côte d’Ivoire)

LEZOU KOFFI Aimée Danielle, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

MÉÏTÉ Méké, Université de San Pedro (Côte d’Ivoire)

MESSAOUDI Leila, Université Ibn Tofail de Kenitra (Maroc)

PETRAS Cristina, Université Alexandru Ioan Cuza Iasi (Roumanie)

REBOUL-TOURÉ Sandrine, Université Sorbonne Nouvelle (France)

RUTH Amossy, Université de Tel-Aviv (Israël)





COMITÉ DE RÉDACTION

ADAMA Dembélé, Institut Pédagogique National de l’Enseignement Technique et Professionnel (Côte d’Ivoire)

ADOU Amadou Ouattara, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

AKA Edoukou, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire)

AMOUSSOU Franck, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

ATSE N’Cho Jean-Baptiste, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

CAMARA Hamamata, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan (Côte d’Ivoire)

CHERIF Sékou, Université de San Pedro (Côte d’Ivoire)

DIABAGATÉ Oumarou, Université de San Pedro (Côte d’Ivoire)

HOUESSOU Dorgelès, Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire)

NEBIE Boukary, Université de Falda N’Gourma (Burkina Faso)

SIDIBE Mamadou, Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (Mali)

TRAORÉ Soumaïla, Université de San Pedro (Côte d’Ivoire)

WANDJI Hervé, Université de Douala (Cameroun)

PORTEURS DU PROJET :

SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro (Côte d’Ivoire)

KOFFI Affoué Josée Cybèle, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

Les propositions d’articles sont à envoyer au plus tard le 30 juin 2022 à l’adresse suivante ousmane.sidibe@usp.edu.ci

Modalités de sélection : évaluation des propositions en double aveugle. Les textes complets seront également soumis à évaluation.



CALENDRIER

- Notification acceptation ou refus le 30 juillet 2022

- Réception des articles complets le 30 octobre 2022

- Retour des évaluations le 30 novembre 2022

- Envoi des articles corrigés et mis aux normes 30 décembre 2022

- Parution 2023





BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

ZIV Avner, DIEM Jean-Marie., 1987, Le sens de l'humour, Paris, Bordas.