Presses Universitaires de Paris Nanterre

Suite à un projet de recherche sur le livre financé par l'Institut Universitaire de France (IUF) et dans le cadre de notre collection : « Livre et société » aux Presses Universitaires de Nanterre, nous lançons un appel à contribution pour un volume dont le titre est : Au tour du livre. Ce volume, qui paraîtra en 2023, fait suite aux quatre volumes déjà parus (https://presses-universitaires.parisnanterre.fr/index.php/etiquette-produit/livre-et-societe/) :



- Le Livre et ses espaces, 2007.

- L’Esthétique du livre, 2010.

- Le Livre au corps, 2012.

- Les Temps du livre, 2016.



Autour du livre ou au tour du livre ? Un tout petit espace sans caractère capable de produire beaucoup d’effet. Même sonorité, même orthographe, mais des intentions si divergentes qu’elles déroutent le lecteur. Dans un cas, l’espace est convoqué ; dans l’autre, le temps. Mais de quel espace et de quel temps rend compte le livre ? S’agit-il de l’autour du livre comme ce que le contour du livre dévoile, ou du au tour du livre comme le moment de son apparition ? Dans les deux cas toutefois, le livre reste la (dé)mesure essentielle des figures qu’il met en rapport, celle de l’auteur, du lecteur, de l’éditeur, ou de son support. Le livre est bien un objet multiforme ; le ‘au tour du livre’ interrogeant aussi l’aspect physique ou virtuel du livre.



Autour du livre et au tour du livre s’imprègnent mutuellement pour donner un sens à ce que nous souhaitons mettre en perspective ici : un objet que nous appelons livre qui fait moduler simultanément un temps et un espace pour donner corps, à la manière du temps retrouvé de Proust, à un temps de la relation – la communauté humaine –, qui déterminerait la fiction du lieu – Balbec par exemple, sorte d’imaginaire des lieux où le « temps qui se refabrique si bien qu’on peut encore le passer dans une ville après qu’on l’a passé dans une autre. » (M. Proust, Du côté de chez Swann).



Au tour du livre devient finalement le signe de son emplacement (un lieu) par rapport aux autres livres, mais aussi celui de son espacement (un temps) que sa lecture instaure.



Que dire encore du livre ? C’est la question que nous posons dans cet au tour du livre. Il ne s’agit pas ici de réduire le livre, ni à une définition, ni à son support matériel, le papier ; plutôt de découvrir des trappes à soulever pour entrevoir les nombreux incidents de lecture, d’écriture, d’expression, de fabrication, de composition, de diffusion… que le livre sous toutes ses formes provoque. Et c’est dans ces incidents que l’on trouvera l’occasion de mettre le livre en perspective.



L’appel est ouvert à toutes les disciplines.





Les propositions de contribution (40 000 signes maximum, notes et espaces compris) sont à envoyer avant le 30 septembre 2022, par courrier électronique, au responsable du comité de lecture : Alain Milon : alainmilon@neuf.fr