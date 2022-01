s.l.

Appel à contributions pour le numéro 4/2022 des Langues Modernes

Depuis des décennies, les enseignants de langue vivante étrangère (LVE) mobilisent des supports multimodaux (films, bandes dessinées) pour enseigner la littérature. À ces formes classiques de multimodalité ont succédé les documents de la littératie médiatique multimodale de type numérique (Lebrun, Lacelle, 2012). Un large éventail de combinaisons de modes sémiotiques s’exprimait déjà sur l’imprimé (Martin, 2019), l’audiovisuel, la téléphonie et l’ordinateur et se développe désormais grâce à différents outils nomades : smartphones, tablettes…

De nouveaux objets multimodaux, issus des technologies numériques sont apparus en classe de langue : tweets littéraires, diaporamas, appli-livres, livres numériques, planches de BD numériques, bandes annonces, jeux vidéo, albums enrichis, augmentés…

En quoi ces différents modes d’accès aux œuvres littéraires en langue étrangère, ainsi que les technologies qui les supportent, impactent-ils les pratiques d’enseignement et d’apprentissage de la littérature ?

Ce numéro des Langues Modernes s’intéresse à la réception, la production, la médiation, la médiatisation et à la transposition du texte littéraire en contexte multimodal (Lacelle, Boutin, 2015 ; Morel, 2014 ; Brunel, 2021).

Il souhaite réunir des réflexions et des analyses d’expériences pédagogiques centrées sur la lecture et la création multimodales d’œuvres littéraires en classe de LVE. Nous invitons ainsi des contributions abordant les liens entre enseignement de la littérature et la multimodalité en classe de LVE ou dans les lieux de formations d’enseignants, sous forme de comptes-rendus d’expérience et de démarches innovantes (15 000 signes maximum.) ou d’articles de fond (25 000 signes maximum).

Le numéro s’organisera en thématiques qui permettront de réfléchir d’un point de vue didactique ou pédagogique à la place de la multimodalité dans l’enseignement du texte littéraire en classe de langue. Les auteurs trouveront ci-après quelques orientations possibles pour leur proposition d’article :



Corpus et parcours de lecture multimodaux

Les recherches ancrées dans le champ des humanités numériques témoignent de la mutation des corpus, des textualités et des genres numériques (Longhi, 2017). De quels corpus littéraires multimodaux disposent les enseignants de langue ? Quelle complexification de l’expérience du littéraire génère la multimodalité ? Quelle est la place accordée en classe aux œuvres numériques de l’extrême contemporain en littérature ? Quel rôle joue la multimodalité dans l’enseignement et l’apprentissage du texte littéraire en classe de langue vivante étrangère ? Pour quelles activités ? Quelles nouvelles stratégies de lecture ? Comment l’activité de l’enseignant s’adapte-t-elle à ce contexte multimodal ? Quels nouveaux contenus proposer pour la formation des enseignants de langue ?



Adaptation littéraire et multimodalité

Un grand choix d’adaptations d’œuvres littéraires (films, bandes dessinées, romans graphiques, dessins animés, transposition théâtrale…), objets multimodaux imprimés ou numériques relevant de la combinaison de différents modes sémiotiques (écrits, dessins, photographie, audio …) est offert à l’enseignant. Comment exploiter les textes littéraires et leurs adaptations obtenues par transcodage, réunis dans un dispositif didactique ? Comment aider l’élève dans la réception de ces différents messages multimodaux ? Quelles modélisations de la lecture de l’œuvre littéraire et de son adaptation transmédiale peut-on proposer pour la classe de langue ?



Dispositifs multimodaux et création littéraire

Pour ce qui concerne l’écriture créative littéraire, les questions suivantes pourront être posées :

Quelles productions multimodales littéraires les élèves réalisent-ils en cours de langue, sur support numérique ou non ? Pour quels apprentissages ? Comment l’engagement du sujet lecteur-scripteur est-il sollicité ? Comment la dimension collaborative est-elle envisagée ? Quelles sont les potentialités des outils ou supports numériques (diaporamas, murs collaboratifs, pads collaboratifs, blogs, wikis, podcasts, sites Web, éditeurs de textes en ligne…) qui enrichissent les dispositifs d’écriture littéraire et le développement de la posture d’auteur en classe de langue ? Quelles sont les fonctions du numérique dans ce processus de création littéraire ?