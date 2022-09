Université de Strasbourg

Colloque d'Etudes nietzschéennes (III)

Organisé par le Cercle d’études nietzschéennes (CEN), le troisième Colloque d’études nietzschéennes aura lieu à l’Université de Strasbourg les 7 et 8 avril 2023. L'événement a pour objectif de permettre à des docteur·es en début de carrière et à des doctorant·es de présenter leurs travaux de recherche sur la pensée de Friedrich Nietzsche. Il vise à réunir plusieurs spécialistes du philosophe allemand autour de thématiques variées qui sont amenées à se croiser, à susciter des résonances d’une présentation à l’autre, favorisant ainsi une discussion féconde. Les rencontres du CEN ont notamment vocation à donner l’opportunité aux chercheur·ses en début de carrière d’exposer les résultats de leurs travaux, quels que soient leurs axes de recherche, leurs méthodologies et leur appartenance institutionnelle.

Si vous souhaitez contribuer, merci de remplir, en français et au plus tard le 31 octobre 2022, le formulaire disponible sur le site du CEN : cen-info.com

Comité d’organisation

Ondine Arnould (UR2326 Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine et UR 1341 Mondes germaniques et nord-européens, Université de Strasbourg)

Alessio De Fiori (UR 1341 Mondes germaniques et nord-européens, Université de Strasbourg)

Nicolas Quérini (Centre Prospero, Université Saint-Louis – Bruxelles)

Comité scientifique

Ondine Arnould, Alexandre Fillon, Christophe Fradelizi, Pierre Girier-Timsit, Frédéric Porcher, Mariane Romao, Andrea Schellino, David Simonin